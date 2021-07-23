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Алжирский дзюдоист снялся с Олимпиады, узнав, кто может стать его соперником

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
23 июля, 14:21
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Фетхи Нурин отказался выступать на Играх в Токио после того, как стало известно, что его оппонентом на соревнованиях может оказаться представитель Израиля
Алжирец Нурин и израильтянин Бутбул
Алжирец Нурин и израильтянин Бутбул / Фото: Twitter

Фетхи Нурин, выступающий в весовой категории до 73 кг, снялся с Олимпиады, едва узнав результаты жеребьевки.

Об этом сообщает Yahoo Sports.

Дело в том, что, в случае победы в первом раунде, в следующем Нурин мог бы встретится с израильтянином Тохаром Бутбулем.

В настоящее время два государства не имеют официальных дипломатических отношений, Алжир не признает Израиль.

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Тренер Нурина, Амар Бен Яклиф, так прокомментировал ситуацию:

"Нам не повезло с жеребьевкой. Мы получили соперника из Израиля и потому решили сняться. Мы приняли правильное решение"

Отметим, что на чемпионате мира 2019 года Нурин снялся с турнира по аналогичной причине.

Не исключено, что по отношению к Нурину и Алжиру последуют санкции.

Недавно сборную Ирана на четыре года отлучили от международных соревнований по дзюдо за то, что власти страны на ЧМ-2019 приказали своему спортсмену Саиду Моллаеи сняться с турнира, чтобы не встретиться с израильтянином Саги Муки.

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