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России определили гимн для ЧМ по фигурному катанию

16 февраля, 14:28

Олег Люлька Олег Люлька

Во время награждения представителей РФ планируют использовать музыку Чайковского

Вместо запрещенного гимна РФ в ходе церемоний награждения на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме с 22 по 28 марта будет использоваться вступление из концерта №1 для фортепьяно Петра Чайковского.

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Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU).

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"Своим решением в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд запретил воспроизводить гимн России на чемпионатах мира, и поэтому российским национальным спортивным федерациям или Олимпийскому комитету России было предложено выбрать в качестве гимна другую музыку. Федерация фигурного катания на коньках России в качестве замены национального гимна предложила вступление концерта №1 для фортепьяно Петра Чайковского", – пояснили в ISU

Россиянка Камила Валиева

Россиянка Камила Валиева / Фото: Спорт-Экспресс

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Ранее музыка Чайковского вместо гимна РФ звучала на церемонии награждения золотой медалью россиянки Ангелины Голиковой на ЧМ по конькобежному спорту.

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Напомним, ранее Россия, спортсменам которой запрещено использовать любую национальную символику на крупных турнирах, заявила о желании заменить гимн "Катюшей" на чемпионате мира по хоккею. Но эту идею забанил босс Международной хоккейной федерации Рене Фазель.

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фигурное катание гимн России
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