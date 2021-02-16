России определили гимн для ЧМ по фигурному катанию

Во время награждения представителей РФ планируют использовать музыку Чайковского

Вместо запрещенного гимна РФ в ходе церемоний награждения на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме с 22 по 28 марта будет использоваться вступление из концерта №1 для фортепьяно Петра Чайковского.

Реклама

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU).

Читайте также: "Чтобы эти люди сдохли! Уроды!" Олимпийской чемпионке стыдно, что она живет в России

"Своим решением в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд запретил воспроизводить гимн России на чемпионатах мира, и поэтому российским национальным спортивным федерациям или Олимпийскому комитету России было предложено выбрать в качестве гимна другую музыку. Федерация фигурного катания на коньках России в качестве замены национального гимна предложила вступление концерта №1 для фортепьяно Петра Чайковского", – пояснили в ISU

Россиянка Камила Валиева / Фото: Спорт-Экспресс

Реклама

Ранее музыка Чайковского вместо гимна РФ звучала на церемонии награждения золотой медалью россиянки Ангелины Голиковой на ЧМ по конькобежному спорту.

Читайте также: 14-летней россиянке поставили самые высокие оценки в истории фигурного катания: видео проката

Напомним, ранее Россия, спортсменам которой запрещено использовать любую национальную символику на крупных турнирах, заявила о желании заменить гимн "Катюшей" на чемпионате мира по хоккею. Но эту идею забанил босс Международной хоккейной федерации Рене Фазель.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама