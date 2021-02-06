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14-летней россиянке поставили самые высокие оценки в истории фигурного катания: видео проката

6 февраля, 23:58

Олег Люлька Олег Люлька

Камила Валиева удостоилась рекордных баллов на фоне многочисленных допинг-скандалов в российском спорте

14-летняя россиянка Камила Валиева получила самые высокие оценки за короткую программу в истории фигурного катания. На Кубке Первого канала в Москве подопечная Этери Тутберидзе впервые исполнила аксель в три с половиной оборота, усложнив прыжок поднятыми руками. Судьи выставили ей за прокат рекордные 90,25 балла.

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Камила Валиева

Камила Валиева / Фото: Спорт-Экспресс

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Не исключено, что рекордными оценками Камиле Валиевой организаторы соревнований пытаются отвлечь болельщиков РФ от многочисленных допинг-скандалов в российском спорте

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Как мы писали ранее, на днях стало известно, что Россия подкупала проститутками босса мирового биатлона. Норвежец Андерс Бессеберг за это закрывал глаза на использование россиянами допинга. Теперь ему грозит 10 лет тюрьмы.

Также мы рассказывали, что Россия не может без допинга! По четыре года дисквалификации получили титулованные борцы – чемпион мира Руслан Абдулаев и чемпион Европы Рашид Кайтмазов.

Кроме того, на днях благодаря допинг-дисквалификации россиянина украинский штангист стал чемпионом Европы.

Смотрите, как сейчас катается украинская фигуристка Оксана Баюл

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Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

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рекорд фигурное катание Камила Валиева

Источник: Сегодня|Спорт

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