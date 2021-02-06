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14-річній росіянці поставили найвищі оцінки в історії фігурного катання: відео прокату

6 лютого, 23:58

Олег Люлька Олег Люлька

Каміла Валієва удостоїлася рекордних балів на фоні численних допінг-скандалів у російському спорті

14-річна росіянка Каміла Валієва отримала найвищі оцінки за коротку програму в історії фігурного катання. На Кубку Першого каналу в Москві підопічна Етері Тутберідзе вперше виконала аксель в три з половиною оберти, ускладнивши стрибок піднятими руками. Судді виставили їй за прокат рекордні 90,25 бала.

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Каміла Валієва

Каміла Валієва / Фото: Спорт-Экспресс

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Не виключено, що рекордними оцінками Камілі Валієвій організатори змагань намагаються відвернути увагу вболівальників РФ від численних допінг-скандалів у російському спорті

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Як ми писали раніше, днями стало відомо, що Росія підкуповувала повіями боса світового біатлону. Норвежець Андерс Бессеберг за це закривав очі на використання росіянами допінгу. Тепер йому загрожує 10 років в'язниці.

Також ми розповідали, що Росія не може без допінгу! По чотири 4 роки дискваліфікації отримали титуловані борці – чемпіон світу Руслан Абдулаєв і чемпіон Європи Рашид Кайтмазов.

Крім того, днями завдяки допінг-дискваліфікації росіянина український штангіст став чемпіоном Європи.

Дивіться, як зараз катається українська фігуристка Оксана Баюл

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Оксана Баюл на льоду Відео: Instagram

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рекорд фігурне катання Каміла Валієва

Джерело: Сегодня|Спорт

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