Каталась беременная: бывшая украинка родит ребенка олимпийскому чемпиону из России

Бывшая украинская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка в парном катании под российским флагом Татьяна Волосожар беременна. Спортсменка показала фото с округлившимся животом. В 2015 году Волосожар вышла замуж за за своего партнера, российского фигуриста Максима Транькова. А 16 февраля 2017 года у пары родилась дочь Анжелика.

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"Думаю, все понятно без слов. Скрывать было очень трудно! И дело даже не в размерах живота (хотя и в этом тоже), но, когда счастье тебя буквально переполняет, тяжело сдерживаться и не спалиться. Хотя многие писали мне, что изменился взгляд, улыбка. Нам очень хотелось, чтобы это как можно дольше оставалось семейной тайной. Но я очень рада, что наконец-то могу поделиться своей главной и лучшей новостью 2021 года", — написала Волосожар в Instagram.

Также оказалось, что в шоу "Ледниковый период" Татьяна участвовала, будучи беременной. Ее партнером по шоу был актер Евгений Пронин.

"Я работала сообща с доктором, она мне разрешала кататься. К тому же у меня уже был опыт с Анжеликой – с ней я до четырех месяцев выступала. Жене о беременности не рассказывала. Я не хотела, чтобы наша семейная новость влияла на проект, чтобы меня кто-то пожалел или, наоборот, говорили: "Они ушли, потому что Таня узнала, что она в положении", – цитирует Татьяну Wday.

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Волосожар выступала за Украину в паре со Станиславом Морозовым до 2010 года, когда тандем стал восьмым на Олимпиаде в Ванкувере. Под сине-желтым флагом Татьяна была 4-й на чемпионате Европы и шестой – на мире. А в паре с Траньковым стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.

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