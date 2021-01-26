Больше он мне не кумир: Плющенко разочаровал украинского фигуриста

На прошлой неделе мы сообщали, что украинец Ярослав Паниот выиграл оловянную медаль чемпионата США по фигурному катанию.

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Ярослав родился в Одессе, дважды становился чемпионом Украины, выступал на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018. А в прошлом году Паниот сменил гражданство и теперь на соревнованиях представляет Штаты.

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В интервью изданию sport24 Паниот рассказал, как разочаровался в своем кумире – легендарном Евгении Плющенко.

"Моим кумиром был Евгений Плющенко, а потом я случайно его встретил. Я тренировался тогда в Новогорске, был на третьем этаже и из окна увидел, как Плющенко паркуется. Я сразу побежал в надежде, чтобы с ним сфотографироваться. Я тогда впервые увидел его вживую. Понял, что он идет в лобби и побежал туда. Подождал, пока он закончил разговаривать с работником каким-то, чтобы получить ключ от номера. Перехватываю его, чтобы встретить в коридоре. Он уже рядом со мной, вот уже близко. Прошу его: "Можно с вами сфотографироваться, пожалуйста?", а он посмотрел на меня и просто прошел мимо. И с того момента он больше не мой кумир. Вот такая вот история. Весь мир переворачивается", – признался Паниот.

Чемпионат Украины по фигурному катанию. Танцы на льду. Награждение

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