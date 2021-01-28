Спалились! Россия подкупала проститутками босса мирового биатлона

За бесплатные любовные утехи и охоту норвежец Андерс Бессеберг закрывал глаза на российский допинг

В мировом спорте грянул новый громкий скандал, связанный с Россией. Ранее мы писали, что на допинге попался "символ чистоты российского спорта". А теперь вскрылись факты коррупции со стороны бывшего босса Международного союза биатлонистов (IBU) 74-летнего норвежца Андерса Бессеберга.

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Как оказалось, он за взятки в виде любовных утех скрывал положительные допинг-пробы россиян.

Андерс Бессеберг / Фото: Getty Images

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Сегодня независимая комиссия IBU под руководством Джонатана Тэйлора обнародовала результаты расследования по бывшему главе организации Андерсу Бессебергу, придя к следующим выводам:

Бессеберг позволил россиянину Александру Тихонову остаться вице-президентом IBU, несмотря на то, что на россиянина тогда было заведено уголовное дело

Бессеберг не стал отстранять Тихонова от работы в организации после того, как тот пытался подкупить генерального секретаря Николь Реш, чтобы та скрыла допинговые случаи с Екатериной Юрьевой, Дмитрием Ярошенко и Альбиной Ахатовой в 2009 году

Бессеберг не стал ничего предпринимать, когда получил информацию о том, что бывший глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов пытался купить голоса на выборах в конгресс IBU в 2014-м

Бессеберг получал взятки от России в виде услуг проституток и поездок на охоту

Не реагировал должным образом на доклады Ричарда Макларена и Ричарда Паунда о допинге в российском спорте

Не стал переносить финальный этап Кубка мира из Тюмени, хотя об этом его просили многие члены организации

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Ранее мы писали, что российские теннисистки пожизненно отстранены от спорта. Девушки принимали участие в договорных матчах, при этом играя в паре.

Видео: Facebook / МИД Украины

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