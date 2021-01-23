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Где и когда болеть за Джиму и эстафетную команду на Кубке мира по биатлону в субботу

23 января, 10:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сегодня в Италии запланированы две гонки, которые в Украине покажут в прямом эфире

Успешно начали украинские биатлонисты седьмой этап Кубка мира в Антхольце-Антерсельве. Киевлянка Юлия Джима в четверг стала второй, а накануне украинцу не хватило три десятых до медали в индивидуальной гонке. Сегодня на итальянском среднегорье намечены два старта с участием наших спортсменов.

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В 14:05 на дистанцию гонки с массовым стартом уходят 30 лучших биатлонисток мира. Среди избранных будет и наша Юлия Джима, у нее №24. Девчата преодолеют 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. А в 16:00 начнется классическая мужская эстафета 4х7,5 км. От Украины в ней побегут Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко и Антон Дудченко.

Обе гонки в прямом эфире покажет UA:Перший. Также в кабельных сетях их можно смотреть на телеканале "Евроспорт", а в интернете – на oll.tv и сайте Международного союза биатлонистов.

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Позавчера Джима рассказала о медали в Антхольце и показала награждение в маске. Напомним, нынешний этап в Антхольце – последний перед февральским чемпионатом мира в Словении.

Смотрите сюжет о серебряной медали Юлии Джимы в Антхольце:

Видео: Сегодня
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биатлон Кубок мира по биатлону Юлия Джима Дмитрий Пидручный сборная Украины по биатлону Антхольц Антхольц-Антерсельва
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