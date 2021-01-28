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"Символ чистоты российского спорта" попался на допинге

28 января, 10:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Легкоатлет Сергей Шубенков получил положительный тест на мочегонный препарат

Еще одного знаменитого российского спортсмена подозревают в употреблении запрещенных веществ. Многократный призер чемпионатов мира по легкой атлетике Сергей Шубенков получил положительный результат допинг-теста. В анализах 30-летнего бегуна с барьерами нашли фуросемид – мощное мочегонное вещество, которое применяют для сокрытия и выведения из организма более сильного допинга.

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Пока что вскрыли только пробу А, поэтому официально о ней разглашать запрещено. Хотя многие российские СМИ, в частности Спорт-экспресс, уже получили информацию из своих источников, близких к местной федерации легкой атлетики.

Пишут, что концентрация запрещенного препарата относительно невысока, что может помочь спастись Шубенкову от дисквалификации. В ближайшее время ожидается вскрытие пробы Б, после чего должны появиться официальные сообщения. Атлета из Барнаула называли "символом чистоты российского спорта" на фоне серьезных наказаний со стороны международных организаций за допинг.

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Недавно Шубенков высказался о новом гимне России на Олимпийских играх.

Смотрите сюжет о допинге в российском футболе:

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легкая атлетика Россия допинг
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