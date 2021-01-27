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Российские теннисистки пожизненно отстранены от спорта

27 января, 16:44

Александр Трикиша Александр Трикиша

Девушки принимали участие в договорных матчах, при этом, играя в паре

Две российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева пожизненно отстранены от выступления за фальсификации результатов матчей со своим участием. Такое наказание сегодня вынесло Международное агентство по обеспечению честности в теннисе сообщается на официальном сайте. Ранее эта же организация пожизненно отстранила украинского теннисиста.

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Обе теннисистки были уличены в том, что делали ставки на собственные матчи. Они не выступали на турнирах серии WTA, а лишь ITF. Учитывая, что на корте девушки демонстрировали довольно слабые результаты (в рейтинге WTA занимают места за пределами первой тысячи), они решили подзаработать на нечестной игре.

Дмитриева признана виновна по причастности к шести договорным матчам, а у Мердеевой их только два, когда она выступала в паре как раз с Дмитриевой.

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Недавно звездный украинец ответил на обвинения в "договорняках". Изгнанный "Мавпами" Кобец называет ложью свое "участие в тотализаторах и манипулирование результатами матчей".

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теннисист договорной матч российские спортсмены

Источник: Сегодня|Спорт

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