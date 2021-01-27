"Катюша" подождет: Россия определилась с новым гимном

Сборная России будет выступать на чемпионате мира по биатлону под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна будет использоваться гимн Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщает ТАСС. Турнир пройдет с 10 по 21 февраля в Поклюке.

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При этом, полное название "Союз биатлонистов России" на турнире использоваться не будет, только сокращенный вариант RBU (Russian Biathlon Union).

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Напомним, из-за махинаций с допингом России запрещено использовать национальный гимн и флаг во время международных соревнований до 2022 года. В связи с этим в РФ было предложение на время Олимпиады-2020 заменить гимн на советскую песню "Катюшу".

В то же время скандальный Юрий Лоза согласен переделает "Катюшу" для замены гимна России. Певец считает, что композицию даже не нужно сильно переделывать. Впрочем, как видим, пока в России решили остановиться на гимне IBU.

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