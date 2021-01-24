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Украинский биатлонист дебютировал в масс-старте, но победу Йоханнеса Бе не увидел

24 января, 16:44

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Антон Дудченко отметился в элитной компании, но завершил дистанцию одним из последних

Седьмой этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце-Антерсельве подошел к концу. Последней стала мужская гонка с массовым стартом на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Украину в ней впервые представлял Антон Дудченко, который в недавней "индивидуалке" показал пятый результат.

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24-летний биатлонист из Сумской области в компании 30 элитных гонщиков несколько затерялся. Лишь на второй стрельбе Антону удалось отработать без промаха, на других он сделал по одному неточному выстрелу. В итоге при не очень быстром ходе по дистанции Дудченко финишировал 25-м, отстав от триумфатора на 2 минуты 45,3 секунды.

Победителем же стал лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Бе, который при одном промахе на 31 секунду опередил Кантена Фийона-Майе. При том, что француз дважды смазал на стрельбе. "Бронза" досталась Якову Факу из Хорватии (1 промах, +44,2 сек.).

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Сегодня же женская сборная Украины стала восьмой в эстафете в Антхольце. На следующей неделе в Польше проведут чемпионат Европы, а с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке пройдет чемпионат мира.

Смотрите сюжет о завоевании серебряной медали Юлией Джимой в Италии:

Видео: Сегодня
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