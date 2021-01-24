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"Золотой" состав Украины без цветов в эстафете, а Франция взяла медаль со штрафом

24 января, 15:09

Елена Павлова Елена Павлова

Выиграла гонку Россия, которая воспользовалась ошибками фаворитов

Сборная Украины по биатлону, которая выставила на женскую эстафету в Антхольце свой "золотой" состав Олимпиады-2014, не смогла побороться за медали в Италии. На финише – только восьмое место. А выиграли последнюю женскую гонку перед чемпионатом мира-2021 россиянки. Накануне Франция выиграла мужскую эстафету, а Украина финишировала восьмой.

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Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная / Фото: Getty Images

Украинки за четыре этапа использовали дополнительных 10 патронов, к тому же все еще проигрывают ходом. Уже более 40 секунд уступила на первом этапе лидерам Вита Семеренко. А фаворитки эстафеты Норвегия и Франция заходили на штрафной круг. Правда, это не помешало быстроногим француженкам все же исправить положение и запрыгнуть на третье место.

На этом программа дня на Кубке мира не заканчивается. Единственным представителем Украины в мужском масс-старте будет Антон Дудченко, который стал пятым в индивидуальной гонке. До бронзовой медали нашему биатлонисту не хватило всего 3 десятых секунды!

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Ранее мы давали, где и когда смотреть биатлон на Кубке мира в воскресенье.

Напомним, что после Антхольца в календаре Кубка мира наступит пауза. А с 10-го по 21-е февраля пройдет чемпионат мира в словенской Поклюке.

Видео: Сегодня

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