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Украинцу не хватило 2 сотых до медали в биатлоне! Выиграл гонку скандальный россиянин

22 января, 16:08

Елена Павлова Елена Павлова

После четвертой стрельбы Логинов сломал палку

Скандальный российский биатлонист Александр Логинов неожиданно выиграл индивидуальную гонку на седьмом этапе Кубка мира в Италии. Накануне старта трассу в Антхольце накрыло плотным туманом, который многим смешал карты на стрельбе. Напомним, что вчера украинка Джима стала второй на Кубке мира в Италии.

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Логинов, который в свое время отбывал дисквалификацию за допинг, на четырех огневых рубежах не допустил ни одного промаха. А после четвертой стрельбы сломал палку.

Однако это не помешало ему выиграть, поскольку никто из ближайших преследователей не прошел чисто, кроме украинца Антона Дудченко. Однако ему совсем чуть-чуть не хватило скорости – Дудченко всего 2 сотых проиграл третьему месту француза Фийона Майе! Хотя и пятое место Антона, безусловно, огромный прорыв для украинца.

Антон Дудченко

Антон Дудченко / Фото: biathlon.com.ua

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Вторым стал норвежец Стурла Легрейд с двумя промахами, как и у Фийона Майе. Хотя в итоге проиграл Логинову меньше минуты за счет быстрого хода.

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Неплохо выступил и Артем Прима, который с тремя кругами штрафа занял 23 место.

Ранее мы писали, что в Германии потребовали раскаяния от "не чужого Украине" россиянина, выигравшего ЧМ после допинга.

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Кубок мира по биатлону Александр Логинов индивидуальная гонка Антон Дудченко сборная Украины по бейсболу Антхольц-Антерсельва
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