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Український біатлоніст дебютував у масстарті, але перемогу Йоганнеса Бе не побачив

24 січня, 16:44

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Антон Дудченко засвітився в елітній компанії, але завершив дистанцію одним з останніх

Сьомий етап Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці-Антерсельві добіг свого кінця. Останньою стала чоловіча гонка з масовим стартом на 15 км із чотирма вогневими рубежами. Україну в ній вперше представляв Антон Дудченко, який у недавній "індивідуалці" показав п'ятий результат.

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24-річний біатлоніст із Сумської області в компанії 30 елітних гонщиків трохи загубився. Лише на другій стрільбі Антону вдалося відпрацювати без промахів, на інших він зробив по одному неточного пострілу. В результаті з не дуже швидким ходом на дистанції Дудченко фінішував 25-м, відставши від тріумфатора на 2 хвилини 45,3 секунди.

Переможцем став лідер загального заліку Кубку світу норвежець Йоханнес Бе, який за одного промаху на 31 секунду випередив Кантена Фійона-Має. Француз двічі змазав на стрільбі. "Бронза" дісталася Якову Факу з Хорватії (1 промах, +44,2 сек.).

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Сьогодні жіноча збірна України стала восьмою в естафеті в Антгольці. Наступного тижня в Польщі проведуть чемпіонат Європи, а з 10 по 21 лютого в словенській Поклюці пройде чемпіонат світу.

Дивіться сюжет про здобуття срібної медалі Юлією Джимою в Італії:

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