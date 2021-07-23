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Флаг в четырех руках! Как сборная Украины выходила на церемонию открытия Олимпиады (фото)

Олег Люлька Олег Люлька
23 июля, 15:24
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Сине-желтый флаг на церемонии несли олимпийская чемпионка по стрельбе из пистолета Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин
Выход Украины на церемонии открытия
Выход Украины на церемонии открытия / Фото: Reuters

Для Украины Олимпиада торжественно стартовала! Флаги государств-участниц на церемонии открытия Игр-2020 в Токио впервые несли по двое представителей от каждой страны. В украинской команде эту миссию выполнили олимпийская чемпионка по стрельбе из пистолета Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию Богдан Никишин.

Онлайн трансляция церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио

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Как мы писали ранее, исторически наших знаменосцев на летних Играх преследует злой рок – никто из них, включая Яну Клочкову и Сергея Бубку, после выхода с флагом страны на церемонии открытия Олимпиады не привез медаль. Надеемся, Костевич и Никишин это проклятие сломают.

Сколько медалей прочат Украине

На Олимпиаде в Токио Украине предрекают 15-е место в общем зачете. Аналитики ожидают, что наши спортсмены добудут шесть золотых медалей, семь серебряных и восемь бронзовых. Среди главных претендентов на награды – дзюдоистка Дарья Белодед, прыгунья в высоту Ярослава Магучих, боксер Александр Хижняк, фехтовальщица Ольга Харлан.

При этом Дарья Белодед поборется за "золото" Игр уже в субботу, 24 июля.

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