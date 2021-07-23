Будет заруба! Украина попала на Россию в стрельбе из лука на Олимпиаде

По итогам квалификационных соревнований в стрельбе из лука, состоявшихся в пятницу, женская сборная Украины вышла на россиянок – их битва состоится 25 июля

Украина vs Россия. Стрельба из лука / Фото: Instagram

23 июля в Токио состоялись предварительные соревнования у лучниц. Наша команда в составе Вероники Марченко, Лидии Сичениковой и Анастасии Павловой заняла 11-е место.

Таким образом в 1/8 финала украинские девушки сразятся с командой Олимпийского комитета России, которая в квалификационном раунде была шестой.

Медали в этой дисциплине будут разыграны в воскресенье, 25 июля.

Отметим, что наши девушки не слишком довольны первыми результатами.

Вероника Марченко, которая выступила лучше всех из украинок и набрала сумму 635 очков, заявила пресс-службе НОК: "Сегодня смогла реализовать лишь 50 процентов своих возможностей. Начала хорошо, даже удалось справиться с ветром. Но потом волнение взяло верх. Но мы не опускаем руки и настраиваемся на выступление в команде".

Напомним, что российская лучница Светлана Гомбоева во время квалификации потеряла сознание от жары в Токио и была доставлена в больницу. Впрочем, ее уже выписали, и она будет готовиться к противостоянию с Украиной в воскресенье.