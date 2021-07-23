Первые украинские результаты Олимпиады: стартовали не слишком удачно

Лучницы Марченко, Павлова и Сиченикова оказались за пределами ТОП-30 в предварительном раунде. Но они остаются в борьбе за медали, которая продолжится 27 июля

На Олимпиаде прошли первые соревнования с участием украинских спортсменок / Фото: Reuters

Первые результаты Украины на Олимпиаде! В ночь на пятницу в борьбу вступили наши лучницы. Они заняли такие места:

35-е место Вероника Марченко

место Вероника Марченко 41-е место Анастасия Павлова

место Анастасия Павлова 54-е место Лидия Сиченикова

Кстати, Анастасия Павлова претендует на звание мисс сборной Украины на Олимпиаде. Голосуйте!

Это была предварительная рейтинговая пристрелка, по результатам которой сформировались пары 1/32 финала. Лучшие результаты показали корейские спортсменки – ТОП-3 у них. Традиционно, корейцы – лидеры в этом виде спорта.

Как это было: фото соревнований лучниц

Олимпиада-2020 в Токио. Предварительные соревнования лучниц / Фото: Reuters Олимпиада-2020 в Токио. Предварительные соревнования лучниц / Фото: Reuters Олимпиада-2020 в Токио. Предварительные соревнования лучниц / Фото: Reuters Олимпиада-2020 в Токио. Предварительные соревнования лучниц / Фото: Reuters Олимпиада-2020 в Токио. Предварительные соревнования лучниц / Фото: Reuters Олимпиада-2020 в Токио. Предварительные соревнования лучниц / Фото: Reuters Олимпиада-2020 в Токио. Предварительные соревнования лучниц / Фото: Reuters Олимпиада-2020 в Токио. Предварительные соревнования лучниц / Фото: Reuters Олимпиада-2020 в Токио. Предварительные соревнования лучниц / Фото: Reuters 1 /9 " "

Соревнования в стрельбе из лука продолжатся 27 июля, а медали в этом виде у женщин разыграют 30 июля.

В тренде Расписание первого дня Олимпиады-2020

Наши лучницы получили таких соперниц в 1/32 финала:

Сиченикова – Кроппен (Германия)

Марченко – Леи (Тайвань)

Павлова – Мучино-Фернандес (США)

Первые ужасы Олимпиады. Во время соревнований было очень жарко. Российской лучнице Светлане Гомбоевой стало плохо, она потеряла сознание и упала в момент, когда возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда.

Гомбоева показала 45-й результат.