Первые украинские результаты Олимпиады: стартовали не слишком удачно

Первые результаты Украины на Олимпиаде! В ночь на пятницу в борьбу вступили наши лучницы. Они заняли такие места:
- 35-е место Вероника Марченко
- 41-е место Анастасия Павлова
- 54-е место Лидия Сиченикова
Кстати, Анастасия Павлова претендует на звание мисс сборной Украины на Олимпиаде. Голосуйте!
Это была предварительная рейтинговая пристрелка, по результатам которой сформировались пары 1/32 финала. Лучшие результаты показали корейские спортсменки – ТОП-3 у них. Традиционно, корейцы – лидеры в этом виде спорта.
Как это было: фото соревнований лучниц
Соревнования в стрельбе из лука продолжатся 27 июля, а медали в этом виде у женщин разыграют 30 июля.
Наши лучницы получили таких соперниц в 1/32 финала:
- Сиченикова – Кроппен (Германия)
- Марченко – Леи (Тайвань)
- Павлова – Мучино-Фернандес (США)
Первые ужасы Олимпиады. Во время соревнований было очень жарко. Российской лучнице Светлане Гомбоевой стало плохо, она потеряла сознание и упала в момент, когда возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда.
Гомбоева показала 45-й результат.