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Пошла жара! Российская лучница упала без сознания на Олимпиаде

Олег Люлька Олег Люлька
23 июля, 08:56
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23-летняя чемпионка Европы Светлана Гомбоева во время квалификационных соревнований в Токио получила солнечный удар, и со стрельбища ее увезли в больницу
Светлана Гомбоева пострадала от жары
Светлана Гомбоева пострадала от жары / Фото: Getty Images

Россиянка Светлана Гомбоева потеряла сознание и упала в момент, когда возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда.

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"Первыми к Светлане подошли врачи из других команд – Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Получается, что не выдержала – целый день на жаре (температура в Токио превышает 30 градусов). Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота", – приводит слова тренера россиян Сергея Попова пресс-служба ОКР

Подробностями инцидента поделилась другая участница российской команды Ксения Перова.

"Мы как раз отходили от щитов, обсуждали наш результат. Повернулись – смотрим, что кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней. Скорее всего, это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печет. Волнение, конечно, тоже присутствует, но все-таки главная причина – погода. Ее увезли доктора. Сейчас соберем ее вещи, лук, и пойдем искать Свету"

Позже Ксения Перова заверила, что со спортсменкой все хорошо.

"Со Светой уже все нормально. Врачи ее осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать. Ее уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню. Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю"

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