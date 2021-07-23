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Досадная ошибка: МОК объяснил, почему украинский Крым на сайте Олимпиады был российским

Олег Люлька Олег Люлька
23 июля, 09:31
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В Международном олимпийском комитете, изначально отрезавшем Крым от Украины, списали все на ошибку провайдера – официальная реакция виновников скандала
На сайте Игр Крым сперва отрезали от Украины
На сайте Игр Крым сперва отрезали от Украины / Фото: Reuters

Как заявили в МОК, неправильная карта Украины, которая некоторое время значилась во всплывающем окне Olympics Cheer Zone на сайте Игр, стала следствием "досадной ошибки".

"Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения", – приводит слова представителя пресс-службы МОК Р-Спорт

КАК БЫЛО

КАК СТАЛО

Напомним, изначально официальный сайт Олимпийских игр, которые откроются в пятницу в Токио, неправильно изобразил границы нашего государства, отрезав Крым от материковой части Украины.

Глава МОК Томас Бах
Глава МОК Томас Бах / Фото: Reuters

Позже карту Украины на официальном ресурсе Игр исправили, убрав границу между материковой частью нашего государства и полуостровом.

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