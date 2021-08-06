15-летний украинец поражает Токио: он уже в полуфинале Олимпиады

Прыгун в воду из Николаева Алексей Середа прошел предварительный раунд в прыжках с 10-метровой вышки на Олимпийских играх-2020. И расположился весьма высоко

Алексей Середа прыгает в Токио / Фото: Reuters

15-летний украинский вундеркинд Середа в квалификации показал шестой результат. Он пропустил вперед лишь двух китайских спортсменов, бывшего украинца Бондаря из сборной ОКР, олимпийского чемпиона британца Дейли, который между стартами вяжет на трибунах, и канадца Жомбора-Мюррея.

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Середа – единственный из украинских прыгунов, кому удалось пробиться в полуфинал. Ранее чемпионка Европы София Лыскун провалилась в предварительной квалификации в прыжках в воду с 10-метровой вышки среди женщин.

Полуфинал состоится завтра, 7 августа, и начнется в 4 утра по Киеву. Финал – также в субботу, но стартует в 9:00.

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Для Середы это уже второй старт в Токио. Ранее украинский вундеркинд на Олимпиаде запрыгнул в ТОП-6 в синхронных прыжках с вышки в паре с Олегом Сербиным. Напомним, что в 13 лет Алексей стал самым юным чемпионом Европы именно на вышке.

Алексей Середа и Олег Сербин / Фото: Reuters

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.