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Олимпиада 2020 в Токио

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15-летний украинец поражает Токио: он уже в полуфинале Олимпиады

Елена Павлова Елена Павлова
6 августа, 14:37
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Прыгун в воду из Николаева Алексей Середа прошел предварительный раунд в прыжках с 10-метровой вышки на Олимпийских играх-2020. И расположился весьма высоко
Алексей Середа прыгает в Токио
Алексей Середа прыгает в Токио / Фото: Reuters

15-летний украинский вундеркинд Середа в квалификации показал шестой результат. Он пропустил вперед лишь двух китайских спортсменов, бывшего украинца Бондаря из сборной ОКР, олимпийского чемпиона британца Дейли, который между стартами вяжет на трибунах, и канадца Жомбора-Мюррея.

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Середа – единственный из украинских прыгунов, кому удалось пробиться в полуфинал. Ранее чемпионка Европы София Лыскун провалилась в предварительной квалификации в прыжках в воду с 10-метровой вышки среди женщин.

Полуфинал состоится завтра, 7 августа, и начнется в 4 утра по Киеву. Финал – также в субботу, но стартует в 9:00.

В тренде

Для Середы это уже второй старт в Токио. Ранее украинский вундеркинд на Олимпиаде запрыгнул в ТОП-6 в синхронных прыжках с вышки в паре с Олегом Сербиным. Напомним, что в 13 лет Алексей стал самым юным чемпионом Европы именно на вышке.

Алексей Середа и Олег Сербин
Алексей Середа и Олег Сербин / Фото: Reuters

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также на нашем сайте вы можете узнать полное расписание Олимпиады-2020, где указано киевское время стартов соревнований.

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1
flag Китай КитайCN
34
24
17
75
2
flag США СШАUS
31
35
29
95
3
flag Япония ЯпонияJP
23
10
15
48
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
18
18
19
55
5
flag ОКР ОКРROC
17
23
22
62
6
flag Австралия АвстралияAU
17
6
20
43
7
flag Германия ГерманияDE
9
10
16
35
8
flag Нидерланды НидерландыNL
9
10
11
30
9
flag Италия ИталияIT
8
10
18
36
10
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