Сенсационный провал украинки в Токио! У чемпионки Европы сдали нервы

В предварительной квалификации в прыжках в воду с 10-метровой вышки среди женщин молодой спортсменке из Луганска Лыскун не хватило опыта и выдержки

София Лыскун провалила выступление в Токио / Фото: Reuters

Пока не очень удачно складывается Олимпиада-2020 в Токио для украинских прыгунов в воду. После высокого шестого места в синхроне на 10-метровой вышке Середы и Сербина, никто не может добраться хотя бы до финала. Провалилась и чемпионка Европы София Лыскун.

Читайте также: Украинец принес России медаль Олимпиады-2020 – на родине его называли предателем

В предварительной квалификации в прыжках в воду с 10-метровой вышки среди женщин спортсменки выполнили по 5 прыжков разной сложности, после чего в полуфинал вышло 18 лучших.

Украинка Лыскун сильно нервничала при подготовке к прыжкам в Токио-2020. Даже один раз сошла со стойки на руках.

В тренде Медальный зачет Олимпийских игр в Токио

В итоге 19-летняя София, которая является двукратной чемпионкой Европы, допустила несколько серьезных ошибок и заняла предпоследнее 29-е место в квалификации, набрав 216,55 балла. Победила китаянка Чэнь Юйси – 390,70.

Прыжки в воду. Женщины

Вышка, 10 м. Квалификация

1. Чэнь Юйси (Китай) – 390,70

2. Цюань Хунчань (Китай) – 364,45

3. Дилэйни Шнелл (США) – 360,75

...29. Софья Лыскун (Украина) – 216,55

Остается надеяться на 15-летнего Алексея Середу, который выступит в сольных прыжках с 10-метровой вышки 6 августа.

Алексей Середа планирует пробиться в финал ОИ-2020 / Фото: Пресс-служба Федерации прыжков в воду

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте