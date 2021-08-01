Олимпийский чемпион-гей на трибуне вязал свитер

Олимпийский чемпион Токио-2020 в прыжках с вышки британец Том Дейли заполнял паузы между соревнованиями вязанием прямо на трибуне. Для спортсмена это главное увлечение

Том Дейли любит вязать / Фото: Instagram

За любимым занятием Дейли поймали во время финала женских прыжков в воду.

Дейли давно не скрывает свою любовь к вязанию. Спортсмен даже создал отдельную страницу в Instagram под названием "Сделано с любовью от Тома Дейли", где показывает свои работы.

После завоевания золотой медали на Олимпиаде-2020 Том связал себе специальный мешочек для медали.

Напомним, что Дейли открыто объявил о своей нетрадиционно сексуальной ориентации. Он стал первым олимпийским чемпионом-геем Токио.

Кстати, мы уже писали, что сборная ЛГБТ могла бы занять 14-е место на Олимпиаде-2020, если бы выступала под одним флагом.