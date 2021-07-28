Сборная ЛГБТ заняла бы 14-е место в медальном зачете Олимпиады в Токио

Как сообщает издание outsports.com, по меньшей мере 169 публично открытых геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов, гомосексуалистов и небинарных спортсменов выступают в Токио.
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Это более чем в три раза превышает число участников Игр в Рио в 2016 году и больше, чем на всех предыдущих летних Олимпийских играх вместе взятых.
ЛГБТ-спортсмены уже завоевали в Токио пять медалей. Единственный олимпийским чемпионом является британский прыгун Том Дейли. В общем медальном зачете на данный момент они могли бы занять 14-е место, если бы выступали в одной команде, пишет npr.org.
ЛГБТ-призеры Олимпиады-2020:
- Том Дейли (Великобритания, прыжки в воду) – золото
- Амандин Бушар (Франция, дзюдо) – серебро
- Элли Карда, Аманда Чидестер, Хейли МакКленни (США, софтбол) – серебро
- Лариса Франклин и Джои Лай (Канада, софтбол) – бронза
- Карл Хестер (Великобритания, Конный спорт) – бронза