Сборная ЛГБТ заняла бы 14-е место в медальном зачете Олимпиады в Токио

Если бы все ЛГБТ-спортсмены, выступающие на Олимпиаде-2020, представляли одну команду под радужным флагом, они бы заняли 14-е место в общем медальном зачете

Том Дейли завоевал золото на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Как сообщает издание outsports.com, по меньшей мере 169 публично открытых геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов, гомосексуалистов и небинарных спортсменов выступают в Токио.

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Это более чем в три раза превышает число участников Игр в Рио в 2016 году и больше, чем на всех предыдущих летних Олимпийских играх вместе взятых.

В тренде Медальный зачет Олимпийских игр в Токио

ЛГБТ-спортсмены уже завоевали в Токио пять медалей. Единственный олимпийским чемпионом является британский прыгун Том Дейли. В общем медальном зачете на данный момент они могли бы занять 14-е место, если бы выступали в одной команде, пишет npr.org.

ЛГБТ-призеры Олимпиады-2020: