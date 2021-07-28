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Олимпиада 2020 в Токио

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Сборная ЛГБТ заняла бы 14-е место в медальном зачете Олимпиады в Токио

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
28 июля, 10:38
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Если бы все ЛГБТ-спортсмены, выступающие на Олимпиаде-2020, представляли одну команду под радужным флагом, они бы заняли 14-е место в общем медальном зачете
Том Дейли завоевал золото на Олимпиаде-2020
Том Дейли завоевал золото на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Как сообщает издание outsports.com, по меньшей мере 169 публично открытых геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов, гомосексуалистов и небинарных спортсменов выступают в Токио.

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Это более чем в три раза превышает число участников Игр в Рио в 2016 году и больше, чем на всех предыдущих летних Олимпийских играх вместе взятых.

В тренде

ЛГБТ-спортсмены уже завоевали в Токио пять медалей. Единственный олимпийским чемпионом является британский прыгун Том Дейли. В общем медальном зачете на данный момент они могли бы занять 14-е место, если бы выступали в одной команде, пишет npr.org.

ЛГБТ-призеры Олимпиады-2020:

  • Том Дейли (Великобритания, прыжки в воду) – золото
  • Амандин Бушар (Франция, дзюдо) – серебро
  • Элли Карда, Аманда Чидестер, Хейли МакКленни (США, софтбол) – серебро
  • Лариса Франклин и Джои Лай (Канада, софтбол) – бронза
  • Карл Хестер (Великобритания, Конный спорт) – бронза

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
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flag Китай КитайCN
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flag Япония ЯпонияJP
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flag США СШАUS
10
11
9
30
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flag ОКР ОКРROC
7
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19
5
flag Австралия АвстралияAU
6
1
9
16
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
5
6
4
15
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
3
2
5
10
8
flag Франция ФранцияFR
3
2
3
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9
flag Нидерланды НидерландыNL
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