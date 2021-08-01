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Олімпіада 2020 в Токіо

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Олімпійський чемпіон-гей на трибуні в'язав светр

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
1 серпня, 15:32
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Олімпійський чемпіон Токіо-2020 на стрибках з вишки британець Том Дейлі заповнював паузи між змаганнями в'язанням прямо на трибуні. Для спортсмена це головне захоплення
Том Дейлы полюбляє в'язати
Том Дейлы полюбляє в'язати / Фото: Instagram

За улюбленим заняттям Дейлі спіймали під час фіналу жіночих стрибків у воду.

Дейлі давно не приховує свою любов до в'язання. Спортсмен навіть створив окрему сторінку в Instagram під назвою "Зроблено з любов'ю від Тома Дейлі", де показує свої роботи.

Після завоювання золотої медалі на Олімпіаді-2020 Том зв'язав собі спеціальний мішечок для медалі.

Нагадаємо, що Дейлі відкрито оголосив про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Він став першим олімпійським чемпіоном-геєм Токіо.

До речі, ми вже писали, що збірна ЛГБТ могла б зайняти 14-е місце на Олімпіаді-2020, якби виступала під одним прапором.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
23
14
13
50
2
flag США СШАUS
20
21
16
57
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
12
19
13
44
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Франція ФранціяFR
5
10
6
21
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
8
17
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
10
flag Німеччина НімеччинаDE
4
4
11
19
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