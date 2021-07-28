Збірна ЛГБТ зайняла б 14-е місце в медальному заліку Олімпіади в Токіо

Якби всі ЛГБТ-спортсмени, які виступають на Олімпіаді-2020 року, представляли одну команду під райдужним прапором, вони б зайняли 14-е місце в загальному медальному заліку

Том Дейлі завоював золото на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Як повідомляє видання outsports.com, щонайменше 169 публічно відкритих геїв, лесбіянок, бісексуалів, транссексуалів, гомосексуалістів і небінарних спортсменів виступають в Токіо.

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Це більш ніж в три рази перевищує число учасників Ігор в Ріо в 2016 році і більше, ніж на всіх попередніх літніх Олімпійських іграх разом узятих.

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ЛГБТ-спортсмени вже завоювали в Токіо п'ять медалей. Єдиним олімпійським чемпіоном є британський стрибун Том Дейлі. У загальному медальному заліку на цей момент вони могли б зайняти 14-е місце, якби виступали в одній команді, пише npr.org.

ЛГБТ-призери Олімпіади-2020: