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Олімпіада 2020 в Токіо

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Збірна ЛГБТ зайняла б 14-е місце в медальному заліку Олімпіади в Токіо

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
28 липня, 10:38
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Якби всі ЛГБТ-спортсмени, які виступають на Олімпіаді-2020 року, представляли одну команду під райдужним прапором, вони б зайняли 14-е місце в загальному медальному заліку
Том Дейлі завоював золото на Олімпіаді-2020
Том Дейлі завоював золото на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Як повідомляє видання outsports.com, щонайменше 169 публічно відкритих геїв, лесбіянок, бісексуалів, транссексуалів, гомосексуалістів і небінарних спортсменів виступають в Токіо.

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Це більш ніж в три рази перевищує число учасників Ігор в Ріо в 2016 році і більше, ніж на всіх попередніх літніх Олімпійських іграх разом узятих.

В тренді

ЛГБТ-спортсмени вже завоювали в Токіо п'ять медалей. Єдиним олімпійським чемпіоном є британський стрибун Том Дейлі. У загальному медальному заліку на цей момент вони могли б зайняти 14-е місце, якби виступали в одній команді, пише npr.org.

ЛГБТ-призери Олімпіади-2020:

  • Том Дейлі (Велика Британія, стрибки в воду) – золото
  • Амандін Бушар (Франція, дзюдо) – срібло
  • Еллі Карда, Аманда Чідестер, Гейлі МакКленні (США, софтбол) – срібло
  • Лариса Франклін і Джої Лай (Канада, софтбол) – бронза
  • Карл Гестер (Велика Британія, Кінний спорт) – бронза

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
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flag Японія ЯпоніяJP
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flag США СШАUS
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flag ОКР ОКРROC
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flag Австралія АвстраліяAU
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flag Велика Британія Велика БританіяGB
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6
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flag Південна Корея Південна КореяKR
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flag Франція ФранціяFR
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flag Нідерланди НідерландиNL
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flag Канада КанадаCA
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7
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