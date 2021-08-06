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Олімпіада 2020 в Токіо

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15-річний українець вражає Токіо: він уже у півфіналі Олімпіади

Олена Павлова Олена Павлова
6 серпня, 14:37
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Стрибун у воду з Миколаєва Олексій Середа пройшов попередній раунд в стрибках з 10-метрової вишки на Олімпійських іграх-2020. І розташувався досить високо
Олексій Середа стрибає в Токіо
Олексій Середа стрибає в Токіо / Фото: Reuters

15-річний український вундеркінд Середа в кваліфікації показав шостий результат. Він пропустив вперед лише двох китайських спортсменів, колишнього українця Бондаря зі збірної ОКР, олімпійського чемпіона британця Дейлі, який між стартами в'яже на трибунах, і канадця Жомбор-Мюррея.

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Середа – єдиний з українських стрибунів, кому вдалося пробитися до півфіналу. Раніше чемпіонка Європи Софія Лискун провалилася у попередній кваліфікації в стрибках у воду з 10-метрової вишки серед жінок.

Півфінал відбудеться завтра, 7 серпня, і почнеться о 4-й ранку за Києвом. Фінал – також в суботу, але стартує о 9:00.

В тренді

Для Середи це вже другий старт в Токіо. Раніше український вундеркінд на Олімпіаді застрибнув в ТОП-6 в синхронних стрибках з вишки в парі з Олегом Сербіним. Нагадаємо, що в 13 років Олексій став наймолодшим чемпіоном Європи саме на вишці.

Олексій Середа та Олег Сербін
Олексій Середа та Олег Сербін / Фото: Reuters

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
34
25
17
76
2
flag США СШАUS
31
35
30
96
3
flag Японія ЯпоніяJP
24
10
15
49
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
18
18
19
55
5
flag ОКР ОКРROC
17
23
22
62
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
6
20
43
7
flag Німеччина НімеччинаDE
9
10
16
35
8
flag Нідерланди НідерландиNL
9
10
11
30
9
flag Італія ІталіяIT
8
10
18
36
10
flag Франція ФранціяFR
7
11
9
27
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
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2
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