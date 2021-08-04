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Олімпіада 2020 в Токіо

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Сенсаційний провал українки в Токіо! У чемпіонки Європи здали нерви

Олена Павлова Олена Павлова
4 серпня, 12:20
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У попередній кваліфікації в стрибках у воду з 10-метрової вишки серед жінок молодій спортсменці з Луганська Лискун не вистачило досвіду і витримки
Софія Лискун провалила виступ в Токіо
Софія Лискун провалила виступ в Токіо / Фото: Reuters

Поки що не дуже вдало складається Олімпіада-2020 в Токіо для українських стрибунів у воду. Після високого шостого місця в синхроні з 10-метрової вишки Середи і Сербіна, ніхто не може дістатися хоча б до фіналу. Провалилася і чемпіонка Європи Софія Лискун.

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У попередній кваліфікація в стрибках у воду з 10-метрової вишки серед жінок спортсменки виконали по 5 стрибків різної складності, після чого до півфіналу вийшло 18 кращих.

Українка Лискун сильно нервувала при підготовці до стрибків в Токіо-2020. Навіть один раз зійшла зі стійки на руках.

В тренді

В результаті 19-річна Софія, яка є дворазовою чемпіонкою Європи, допустила кілька серйозних помилок і зайняла передостаннє 29-е місце в кваліфікації, набравши 216,55 бала. Перемогла китаянка Чень Юйси – 390,70.

Стрибки у воду. Жінки
Вишка, 10 м. Кваліфікація

1. Чень Юйси (Китай) – 390,70
2. Цюань Хунчань (Китай) – 364,45
3. Ділейні Шнелль (США) – 360,75
... 29. Софія Лискун (Україна ) – 216,55

Залишається сподіватися на 15-річного Олексія Середу, який виступить в сольних стрибках з 10-метрової вишки 6 серпня.

Олексій Середа планує пробитися до фіналу ОІ-2020
Олексій Середа планує пробитися до фіналу ОІ-2020 / Фото: Прес-служба Федерації стрибків у воду

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті

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Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
32
21
16
69
2
flag США СШАUS
25
29
22
76
3
flag Японія ЯпоніяJP
20
7
12
39
4
flag Австралія АвстраліяAU
15
4
17
36
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
14
18
15
47
6
flag ОКР ОКРROC
13
21
18
52
7
flag Німеччина НімеччинаDE
8
8
14
30
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
9
25
9
flag Італія ІталіяIT
6
9
15
30
10
flag Нідерланди НідерландиNL
6
8
8
22
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