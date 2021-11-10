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Заводите двигатели! Миллионеров усадили на мотороллеры

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
10 ноября, 21:33
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С 14 по 21 ноября восемь лучших теннисистов планеты сыграют на Итоговом чемпионате АТР в Милане
Теннисисты на Vespa
Теннисисты на Vespa

Пресс-служба Aссоциации теннисистов-профессионалов в преддверии старта Итогового чемпионата ATP оригинально представила игроков.

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Турнир пройдет в Милане, поэтому дизайнеры решили передать итальянский колорит. На снимке теннисисты, заработавшие за карьеру миллионы евро, изображены на негласных символах Италии – мотороллерах Vespa. Причем на каждом красуется флаг страны, которую представляет игрок.

"Гонщики, заводите двигатели. Итоговый турнир ATP скоро начнется", – говорится в комментарии к посту.

Напомним, в Итоговом турнире ATP-2021 примут участие восемь лидеров мирового рейтинга:

  • Новак Джокович (Сербия)
  • Даниил Медведев (Россия)
  • Стефанос Циципас (Греция)
  • Александр Зверев (Германия)
  • Андрей Рублев (Россия)
  • Маттео Берреттини (Италия)
  • Каспер Рууд (Норвегия)
  • Хуберт Хуркач (Польша)

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Соревнования пройдут с 14 по 21 ноября. Действующим чемпионом является Медведев.

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