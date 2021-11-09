Нож в спину! Фанат пытался убить легендарную теннисистку

Во время матча немецкий токарь с ножом набросился на Монику Селеш. Он хотел убить главную соперницу Штеффи Граф

Нападение на Монику Селеш

Уже завтра стартует Итоговый женский чемпионат по теннису. Ровно 30 лет турнир выиграла Моника Селеш.

Начало 90-х было золотой порой югославской теннисистки. В 17-лет она стала первой ракеткой мира, подвинув с трона легендарную Штеффи Граф. Этим и подписала себе приговор, который едва не стал смертельным.

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Токарь с кухонным ножом

В 1993-м году Моника третий раз подряд выиграла Australian Open. После чего ушла на больничный из-за гриппа.

Вернуться на корт она решила в апреле на представительном турнире в Гамбурге. Накануне она узнала о смертельной болезни отца и на матч против Магдалены Малеевой выходила сама не своя.

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В паузе между сетами Селеш сидела и слушала свист с трибун. На родине Граф публика не скрывала антипатии к главной сопернице немецкой теннисистки.

Но никто и предположить не мог, что эта антипатия перерастет в кровавую драму.

Ярый поклонник Штеффи Граф немецкий токарь Гюнтер Пархе, чтобы раз и навсегда покончить с соперничеством двух великих теннисисток, выбежал с трибун на корт и вонзил кухонный нож в спину Селеш...

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К счастью, ранение оказалось не опасным для жизни Моники. Но травма психологическая оказалась куда более серьезней физической.

Дом стал крепостью

Немецкий суд заявил, что у Пархе расстроенная психика и снял с него обвинение в покушении на убийство, заменив на умышленное нанесение травмы. А затем и вовсе убрал из этой формулировки "умышленное", и приговорил токаря к двум годам условно.

Когда Селеш узнала о решении суда, с ней случилась истерика. Теннисистка не понимала, как человек, пытавшийся убить ее, мог быть свободен.

Моника больше не могла играть. Она стала бояться публики и превратила свой дом в крепость: высокий забор, камеры слежения, сигнализация. Она перестала читать газеты и смотреть телевизор, целыми днями спала, неделями ходила в одной и той же грязной майке и почти все время лежала, уставившись в потолок...

Борьба с недоеданием

Лишь два года спустя Селеш смогла вернуться на корт. Ее выступление уже не было столь успешным как раньше. Тем не менее Селеш еще раз выиграла Australian Open – в 1996 году, а на Олимпиаде-2000 завоевала "бронзу".

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В 2003 году Моника Селеш завершила карьеру. На корте она заработала более 14 млн долларов, выиграла 53 турнира, из которых девять – это "Большой шлем".

Ныне Селеш живет в США. В 2014 году она вышла замуж за миллиардера Тома Голисано, бывшего владельца хоккейного клуба Баффало. Работает в межправительственной программе при ООН, выступающей за борьбу с недоеданием.