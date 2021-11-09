Ніж у спину! Фанат намагався вбити легендарну тенісистку

Під час матчу німецький токар із ножем накинувся на Моніку Селеш. Він хотів убити головну суперницю Штеффі Граф

Напад на Моніку Селеш

Вже завтра стартує Підсумковий жіночий чемпіонат з тенісу. Рівно 30 років турнір виграла Моніка Селеш.

Початок 90-х був золотим часом югославської тенісистки. У 17 років вона стала першою ракеткою світу, посунула з трону легендарну Штеффі Граф. Цим і підписала собі вирок, який мало не став смертельним.

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Токар з кухонним ножем

1993-го року Моніка втретє поспіль виграла Australian Open. Після чого пішла на лікарняний через грип.

Повернутись на корт вона вирішила у квітні на представницькому турнірі в Гамбурзі. Напередодні вона дізналася про смертельну хворобу батька і на матч проти Магдалени Малєєвої виходила сама не своя.

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У паузі між сетами Селеш сиділа і слухала свист із трибун. На батьківщині Граф публіка не приховувала антипатію до головної суперниці німецької тенісистки.

Але ніхто й припустити не міг, що ця антипатія переросте у криваву драму.

Затятий шанувальник Штеффі Граф німецький токар Гюнтер Пархе, щоб раз і назавжди покінчити із суперництвом двох великих тенісисток, вибіг із трибун на корт і встромив кухонний ніж в спину Селеш...

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На щастя, поранення виявилося безпечним для життя Моніки. Але травма психологічна виявилася значно серйознішою за фізичну.

Будинок став фортецею

Німецький суд заявив, що у Пархе проблеми з психікою та зняв з нього звинувачення у замаху на вбивство, замінивши на навмисне завдання травми. А потім і зовсім прибрав з цього формулювання "навмисне", і засудив токаря до двох років умовно.

Коли Селеш дізналася про рішення суду, з нею трапилася істерика. Тенісистка не розуміла, як людина, яка намагалася вбити її, могла бути вільна.

Моніка більше не могла грати. Вона почала боятися публіки та перетворила свій будинок на фортецю: високий паркан, камери стеження, сигналізація. Вона перестала читати газети і дивитися телевізор, цілими днями спала, тижнями ходила в одній і тій же брудній майці і майже весь час лежала, дивлячись на стелю.

Боротьба з недоїданням

Лише через два роки Селеш змогла повернутися на корт. Її виступ уже не був таким успішним як раніше. Проте Селеш ще раз виграла Australian Open – у 1996 році, а на Олімпіаді-2000 виборола "бронзу".

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2003 року Моніка Селеш завершила кар'єру. На корті вона заробила понад 14 млн доларів, виграла 53 турніри, у тому числі дев'ять – це "Великий шолом".

Нині Селеш живе у США. У 2014 році вона вийшла заміж за мільярдера Тома Голісано, колишнього власника хокейного клубу Баффало. Працює у міжурядовій програмі при ООН, яка виступає за боротьбу з недоїданням.