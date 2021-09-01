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Олимпиада, которой нет в реестре МОК. Как моряки организовали самые необычные Игры в истории

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
1 сентября, 14:53
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После Шестидневной войны в Суэцком канале остались заблокированными 14 торговых кораблей. Моряки не растерялись и организовали Олимпийские игры Большого Горького озера
Суэцкий канал был заблокирован восемь лет, за это время тут организовали Олимпиаду
Суэцкий канал был заблокирован восемь лет, за это время тут организовали Олимпиаду

Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио стали одними из самых необычных из-за пандемии коронавируса. Соревнования сместили на год, а спортсмены жили в своеобразном пузыре, без права выйти в город.

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История знает еще более необычную Олимпиаду. Ее вы не найдете в реестре МОК, но за ее атрибутами до сих пор гоняются коллекционеры.

Война между Израилем и арабскими странами в июне 1967 года вспыхнула молниеносно. Также молниеносно и завершилась. Оставив полностью заблокированным Суэцкий канал. Египтяне затопили несколько суден и раскидали мины в фарватере.

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14 торговых суден, которые на то время вошли в канал, стали на якорь в районе Большого Горького озера – самой широкой части Суэцкого канала. В ловушку попали корабли Германии, Великобритании, Швеции, Норвегии, США, Польши, Болгарии и Чехословакии.

Боевые действия длились меньше недели, но напряжения между воинствующими сторонами не спадало и расчищать канал не собирался никто.

Несколько недель моряки выжидали, ведя переговоры с руководством своих судоходных компаний. Но те лишь дали команду продолжать нести вахту и пользоваться всем, что есть в трюмах.

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К осени поняв, что они здесь надолго, капитаны всех суден собрались на совет. Они основали "Ассоциацию Большого Горького озера" для поддержания и развитии дружеских отношений, взаимопомощи, а также проведения совместных мероприятий.

По легенде, чуть ли не первым постановлением Ассоциации была отмена сухого закона. Оказалось, немецкое судно полностью загружено виноградом. А болгарские моряки умеют гнать отменную граппу. Кроме того, на нескольких кораблях были огромные запасы пива.

Но сотрудничество не ограничивалось совместной выпивкой. Поляки открыли у себя больницу, шведы в одном из пустых контейнеров сделали бассейн со спортзалом. Норвежцы организовали первоклассный ресторан, у немцев шли богослужения, чехи выпускали почтовые марки.

Спустя год ситуация не изменилась. Корабли стояли заблокированы. Собственники суден договорились о поставках провизии, а все развлечения уже осточертели. И тут кого-то осенило. А ведь сейчас в Мексике проходят Олимпийские игры-1968! Погнали!

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Экипажи организовали Олимпийские игры Большого Горького озера. Моряки соревновались в разных видах спорта – футболе, тяжелой атлетике, плавании, прыжках в высоту, стрельбе из лука, регате, водном поло...

Призы для чемпионов присылали редакции британских газет.

Как и на настоящих Играх велся общекомандный медальный зачет, который выиграла Польша, второе место заняла Германия, третье – Британия...

Суэцкий канал разблокировали лишь в 1975 году. Его своим ходом покинули лишь два немецких судна, остальные настолько проржавели, что требовали ремонта и буксировки.

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16
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12:4
13
3
Днепр-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
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6
11:5
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Заря
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10
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8
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