Ракетки в сторону! Лучшие теннисистки мира в вечерних платьях

Звезды женского мирового тенниса разыграют 5 миллионов долларов в Гвадалахаре

Свентек, Крейчикова и Саккари

10 ноября в Мексике стартует Итоговый чемпионат WTA. Накануне турнира лучшие теннисистки мира приняли участие в официальной фотосессии. Спортсменки красовались в вечерних платьях.

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Участницы Итогового турнира WTA Участницы Итогового турнира WTA Участницы Итогового турнира WTA Участницы Итогового турнира WTA Участницы Итогового турнира WTA Участницы Итогового турнира WTA Участницы Итогового турнира WTA Участницы Итогового турнира WTA Участницы Итогового турнира WTA Участницы Итогового турнира WTA 1 /10

Ранее в Гвадалахаре состоялась жеребьевка Итогового чемпионата WTA.

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В группу Чичен-Ица попали:

Арина Соболенко (Беларусь)

Мария Саккари (Греция)

Ига Свентек (Польша)

Паула Бадоса (Испания)

В группе Теотиуакан сыграют:

Барбора Крейчикова (Чехия)

Каролина Плишкова (Чехия)

Гарбинье Мугуруса (Испания)

Анетт Контавейт (Эстония)

Призовой фонд турнира составляет 5 млн долларов.

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Ранее мы писали, что звезда мирового тенниса Элина Свитолина гостит сейчас у родных в Одессе, где бабушка готовит ее любимые блинчики.