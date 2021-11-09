11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 19:45
Франция --
Казахстан --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости тенниса

Ракетки в сторону! Лучшие теннисистки мира в вечерних платьях

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
9 ноября, 14:53
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Звезды женского мирового тенниса разыграют 5 миллионов долларов в Гвадалахаре
Свентек, Крейчикова и Саккари
Свентек, Крейчикова и Саккари

10 ноября в Мексике стартует Итоговый чемпионат WTA. Накануне турнира лучшие теннисистки мира приняли участие в официальной фотосессии. Спортсменки красовались в вечерних платьях.

Читайте также: Нож в спину! Фанат пытался убить легендарную теннисистку

Реклама

Участницы Итогового турнира WTA
Участницы Итогового турнира WTA
Участницы Итогового турнира WTA
Участницы Итогового турнира WTA
Участницы Итогового турнира WTA
Участницы Итогового турнира WTA
Участницы Итогового турнира WTA
Участницы Итогового турнира WTA
Участницы Итогового турнира WTA
Участницы Итогового турнира WTA
Участницы Итогового турнира WTA
Участницы Итогового турнира WTA
Участницы Итогового турнира WTA
Участницы Итогового турнира WTA
Участницы Итогового турнира WTA
Участницы Итогового турнира WTA
Участницы Итогового турнира WTA
Участницы Итогового турнира WTA
Участницы Итогового турнира WTA
Участницы Итогового турнира WTA
1/10

Ранее в Гвадалахаре состоялась жеребьевка Итогового чемпионата WTA.

Реклама

В группу Чичен-Ица попали:

  • Арина Соболенко (Беларусь)
  • Мария Саккари (Греция)
  • Ига Свентек (Польша)
  • Паула Бадоса (Испания)

В группе Теотиуакан сыграют:

  • Барбора Крейчикова (Чехия)
  • Каролина Плишкова (Чехия)
  • Гарбинье Мугуруса (Испания)
  • Анетт Контавейт (Эстония)

Призовой фонд турнира составляет 5 млн долларов.

Реклама

Ранее мы писали, что звезда мирового тенниса Элина Свитолина гостит сейчас у родных в Одессе, где бабушка готовит ее любимые блинчики.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Украина

11 нояб

19:30

Болгария

1.63

3.84

5.50

Италия

12 нояб

19:45

Швейцария

1.62

4.08

6.50
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Суббота, 20 ноября
14:00
17:00
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять