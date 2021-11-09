Ракетки убік! Найкращі тенісистки світу у вечірніх сукнях

10 листопада у Мексиці стартує Підсумковий чемпіонат WTA. Напередодні турніру найкращі тенісистки світу взяли участь в офіційній фотосесії. Спортсменки красувалися у вечірніх сукнях.
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Раніше в Гвадалахарі відбулося жеребкування Підсумкового чемпіонату WTA.
До групи Чічен-Іца потрапили:
- Аріна Соболенко (Білорусь)
- Марія Саккарі (Греція)
- Іга Свьонтек (Польща)
- Паула Бадоса (Іспанія)
У групі Теотіуакан зіграють:
- Барбора Крейчикова (Чехія)
- Кароліна Плішкова (Чехія)
- Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)
- Анетт Контавейт (Естонія)
Призовий фонд турніру становить 5 млн доларів.
Раніше ми писали, що зірка світового тенісу Еліна Світоліна гостює зараз у рідних в Одесі де бабуся готує її улюблені млинці.