Ракетки убік! Найкращі тенісистки світу у вечірніх сукнях

Зірки жіночого світового тенісу розіграють 5 мільйонів доларів у Гвадалахарі

Свьонтек, Крейчикова і Саккарі

10 листопада у Мексиці стартує Підсумковий чемпіонат WTA. Напередодні турніру найкращі тенісистки світу взяли участь в офіційній фотосесії. Спортсменки красувалися у вечірніх сукнях.

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Учасниці Підсумкового турніру WTA Учасниці Підсумкового турніру WTA Учасниці Підсумкового турніру WTA Учасниці Підсумкового турніру WTA Учасниці Підсумкового турніру WTA Учасниці Підсумкового турніру WTA Учасниці Підсумкового турніру WTA Учасниці Підсумкового турніру WTA Учасниці Підсумкового турніру WTA Учасниці Підсумкового турніру WTA 1 /10

Раніше в Гвадалахарі відбулося жеребкування Підсумкового чемпіонату WTA.

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До групи Чічен-Іца потрапили:

Аріна Соболенко (Білорусь)

Марія Саккарі (Греція)

Іга Свьонтек (Польща)

Паула Бадоса (Іспанія)

У групі Теотіуакан зіграють:

Барбора Крейчикова (Чехія)

Кароліна Плішкова (Чехія)

Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)

Анетт Контавейт (Естонія)

Призовий фонд турніру становить 5 млн доларів.

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Раніше ми писали, що зірка світового тенісу Еліна Світоліна гостює зараз у рідних в Одесі де бабуся готує її улюблені млинці.