Сложно не нарушить режим. Свитолина заехала на блины к бабушке

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина недавно получила звезду в Киеве. После чего спортсменка поехала на родину в Одессу.
Элина в Instagram поделилась милым фото с бабушкой. Которая традиционно встретила внучку любимыми блинами.
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Ранее Элина Свитолина показала, как готовит блины. Украинка доказала, что мастерски орудует не только ракеткой, но и сковородкой. Спортсменка, стоя у плиты, ловко подбросила блинчик, чтобы перевернуть его.
А в Киеве теннисистка зарисовалась в креативной рубашке.
Напомним, недавно Свитолина показала своего зверя за 160 тысяч долларов. Бронзовая призерка Олимпийских игр купила себе шикарный внедорожник.
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