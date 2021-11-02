Вип-гости матча Динамо – Барселона: футбол смотрят не только политики

Поединок четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между киевским Динамо и Барселоной на Олимпийском посетили звездные украинские спортсмены

Беленюк и Свитолина посетили матч Динамо - Барселона / Фото: Instagram, REUTERS

Трансляция Динамо – Барселона есть на нашем сайте. Однако Жан Беленюк и Элина Свитолина решили смотреть матч вживую, поэтому отправились на "Олимпийский".

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и бронзовая призерка Олимпиады-2020 вместе следили за матчем из вип-ложи. Кстати, ранее мы писали, что в вип-ложе "Олимпийского" заметили необычных гостей.

Реклама

Кстати, где-то там же за встречей наблюдали бывший президент Украины Леонид Кучма, экс-президент Динамо Григорий Суркис, а также президент Барселоны Жоан Лапорта.

Реклама

Перед этим поединком Динамо занимало последнее место в турнирной таблице группы Е, не забив в текущем сезоне еще ни одного гола. Барселона располагалась над киевлянами с тремя баллами в активе. Они свой первый мяч в евросезоне забили в предыдущем матче против Динамо.