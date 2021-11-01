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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости тенниса

Это фиаско. Свитолина рекордно низко опустилась в мировом рейтинге

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
1 ноября, 10:33
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Согласно новому рейтингу WTA, первая ракетка Украины Элина Свитолина покинула ТОП-10 лучших теннисисток мира
Элина Свитолина впервые за последние четыре года покинула ТОП-10 рейтинга WTA
Элина Свитолина впервые за последние четыре года покинула ТОП-10 рейтинга WTA / Фото: Reuters

В обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина опустилась с 6-го на 14-е место. Она впервые за последние четыре года покинула ТОП-10.

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Прогресс продемонстрировала украинская теннисистка Марта Костюк, которая поднялась на пять ступенек рейтинга и дебютировала в ТОП-50.

Марта Костюк с победы стартована на турнире в Индиан-Уэллс
Марта Костюк с победы стартована на турнире в Индиан-Уэллс / Фото: Инстаграм

Ангелина Калинина повторила личный рекорд – она на 57-м месте.

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Ангелина Калинина обыграла победительницу Кубка Кремля
Ангелина Калинина обыграла победительницу Кубка Кремля / Фото: kremlincup

На грани вылета из сотни лучших теннисисток Даяна Ястремская – она опустилась на 21 строчку и замыкает ТОП-100.

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Возглавляет рейтинг австралийская теннисистка Эшли Барти, на втором месте – Арина Соболенко из Беларуси и третьем – Барбора Крейчикова из Чехии.

WTA Singles Rankings

Положение на 1 ноября 2021

  • 1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 7701
  • 2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) – 6150
  • 3. (4) Барбора Крейчикова (Чехия) – 4708
  • 4. (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 4708
  • 5. (5) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4425
  • 6. (7) Мария Саккари (Греция) – 3985
  • 7. (8) Онс Жабер (Тунис) – 3455
  • 8. (14) Анетт Контавейт (Эстония) – 3416
  • 9. (12) Анжелик Кербер (Германия) – 3320
  • 10. (11) Ига Швентек (Польша) – 3306

В новом рейтинге теннисистов-профессионалов ATP тройка лидеров сохранила свои позиции: Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция).

FedEx ATP Rankings

Положение на 1 ноября 2021

  • 1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 10340
  • 2. (2) Даниил Медведев (Россия) – 9540
  • 3. (3) Стефанос Циципас (Греция) – 7840
  • 4. (4) Александр Зверев (Германия) – 7180
  • 5. (5) Рафаэль Надаль (Испания) – 5635
  • 6. (6) Андрей Рублев (Россия) – 5150
  • 7. (7) Маттео Берреттини (Италия) – 4768
  • 8. (8) Каспер Рууд (Норвегия) – 3670
  • 9. (11) Янник Синнер (Италия) – 3395
  • 10. (10) Хуберт Хуркач (Польша) – 3366

Украинец Илья Марченко опустился 154-е место, Сергей Стаховский – 227-й.

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