Это фиаско. Свитолина рекордно низко опустилась в мировом рейтинге

В обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина опустилась с 6-го на 14-е место. Она впервые за последние четыре года покинула ТОП-10.
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Прогресс продемонстрировала украинская теннисистка Марта Костюк, которая поднялась на пять ступенек рейтинга и дебютировала в ТОП-50.
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Ангелина Калинина повторила личный рекорд – она на 57-м месте.
На грани вылета из сотни лучших теннисисток Даяна Ястремская – она опустилась на 21 строчку и замыкает ТОП-100.
Возглавляет рейтинг австралийская теннисистка Эшли Барти, на втором месте – Арина Соболенко из Беларуси и третьем – Барбора Крейчикова из Чехии.
WTA Singles Rankings
Положение на 1 ноября 2021
- 1. (1) Эшли Барти (Австралия) – 7701
- 2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) – 6150
- 3. (4) Барбора Крейчикова (Чехия) – 4708
- 4. (3) Каролина Плишкова (Чехия) – 4708
- 5. (5) Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4425
- 6. (7) Мария Саккари (Греция) – 3985
- 7. (8) Онс Жабер (Тунис) – 3455
- 8. (14) Анетт Контавейт (Эстония) – 3416
- 9. (12) Анжелик Кербер (Германия) – 3320
- 10. (11) Ига Швентек (Польша) – 3306
В новом рейтинге теннисистов-профессионалов ATP тройка лидеров сохранила свои позиции: Новак Джокович (Сербия), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция).
FedEx ATP Rankings
Положение на 1 ноября 2021
- 1. (1) Новак Джокович (Сербия) – 10340
- 2. (2) Даниил Медведев (Россия) – 9540
- 3. (3) Стефанос Циципас (Греция) – 7840
- 4. (4) Александр Зверев (Германия) – 7180
- 5. (5) Рафаэль Надаль (Испания) – 5635
- 6. (6) Андрей Рублев (Россия) – 5150
- 7. (7) Маттео Берреттини (Италия) – 4768
- 8. (8) Каспер Рууд (Норвегия) – 3670
- 9. (11) Янник Синнер (Италия) – 3395
- 10. (10) Хуберт Хуркач (Польша) – 3366
Украинец Илья Марченко опустился 154-е место, Сергей Стаховский – 227-й.
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