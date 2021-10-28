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Самая сексуальная теннисистка объявила о скором возвращении на корт

Павел Василенко Павел Василенко редактор сайта segodnya.ua
28 октября, 11:55
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Экс пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар объявила о скором возвращении на корт. Она не играла с марта
Эжени Бушар
Эжени Бушар / Фото: Getty Images

Одна из самых сексуальных теннисисток мира в июне перенесла артроскопическую операцию в связи с разрывом подлопаточной мышцы. Последний матч Эжени провела в марте на турнире WTA-250 в Монтеррее (Мексика), где в первом круге проиграла китаянке Чжу Линь со счетом 5:7, 6:7 (3:7).

Ранее мы писали, что румынская теннисистка Жаклин Кристиан уже дважды выходила на матчи в рамках турнира в Клуж-Напоке в образе Дракулы.

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"Я была у врача на прошлой неделе, он сказал, что все идет хорошо и по плану, но он хочет, чтобы я немного укрепила свое плечо, прежде чем вернусь на корт. Мне необходимо еще пару недель интенсивной физкультуры, и тогда я наконец спустя пять месяцев выйду на корт", — приводит слова Бушар Tennis.com.

Бушар – победительница одного турнира WTA. В 2014 году канадская теннисистка дошла до финала Уимблдона, где уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счетом 3:6, 0:6. В 2014 году Бушар выходила в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата Франции.


Бушар активно ведет себя в соцсетях, постоянно радуя любителей тенниса свежими фото и видео. Но один твит, который она опубликовала в 2017 году, буквально изменил ее жизнь. Эжени проспорила фанату свидание и поход на Супербоул.

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Любопытно, что канадка свое слово сдержала. Она оплатила студенту из Миссури Джону Герке перелет и проживание в отеле, а потом молодые люди сходили на баскетбольный матч в Бруклине.

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