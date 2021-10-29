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А у Монфиса такой нет! "Звезда" Свитолиной появится в Киеве

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
29 октября, 16:46
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина будет удостоена именной звездой наряду с выдающимися украинскими деятелями культуры и спорта
"Звезда" Элины Свитолиной появиться на "Площади звезд" в Киеве
"Звезда" Элины Свитолиной появиться на "Площади звезд" в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Церемония открытия "звезды" в честь бронзовой медалистки Олимпиады-2022 состоится в столице Украины 2 ноября в 13:00. Новость об этом событии 27-летняя теннисистка сообщила в своем Instagram.

Читайте также: Свитолина показала своего зверя за 160 тысяч долларов

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"Киев, до встречи во вторник", – поделилась радостью со своими фолловерами Свитолина.

Отметим, что "Площадь звезд" в Киеве была создана в 2015 году. В центре столицы ТРЦ Gulliever вместе с партнерами и Министерством молодежи и спорта Украины открыли "звездную" площадь, на которой установлены именные плиты в честь выдающихся украинцев в области театра и кино, спорта и музыки.

Среди спортсменов свою "звезду" на площади получили: Ольга Харлан, Жан Беленюк, Андрей Шевченко, Анна Ризатдинова, Юлия Левченко, Дарья Билодид, Вита Семеренко, Юлия Джима, Леонид Буряк, Олег Блохин и другие.

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В текущем сезоне Свитолина выиграла титул на турнире WTA-250 в Чикаго (США), а также стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио.

Элина Свитолина расплакалась после завоевания "бронзы"
Элина Свитолина расплакалась после завоевания "бронзы" / Фото: Reuters

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В 2021 году Элина заработала 1,2 млн долларов. Всего за карьеру она выиграла 21 млн долларов.

Напомним, что в этом году Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Элина и Гаэль сыграли свадьбу в июле в Женеве.

Гаэль Монфис очень рад награде Элины Свитолиной
Гаэль Монфис очень рад награде Элины Свитолиной / Фото: Инстаграм

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