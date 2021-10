Чемпионка US Open повержена! Украинка сотворила сенсацию на родине Дракулы

Костюк стала единственной украинкой, которая смогла пробиться в полуфинал турнира WTA 250 в румынском городе Клуж-Напока. Еще две представительницы Украины – Леся Цуренко и Ангелина Калинина прекратили свои выступления на стадии 1/4 финала.

Читайте также: 97-летний украинец сыграл в теннис с легендарным Рафаэлем Надалем

Марта Костюк (WTA №55) одержала уверенную победу над действующей чемпионкой US Open – 18-летней Эммой Радукану (WTA №23), из Великобритании. Это была первая встреча соперниц.

SCARY GOOD @marta_kostyuk takes down the No.3 seed Raducanu in less than an hour. She will face Halep for a spot in the finals! #TransylvaniaOpenpic.twitter.com/pLJlSJwE84