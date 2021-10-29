Чемпионка US Open повержена! Украинка сотворила сенсацию на родине Дракулы

Костюк стала единственной украинкой, которая смогла пробиться в полуфинал турнира WTA 250 в румынском городе Клуж-Напока. Еще две представительницы Украины – Леся Цуренко и Ангелина Калинина прекратили свои выступления на стадии 1/4 финала.
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Марта Костюк (WTA №55) одержала уверенную победу над действующей чемпионкой US Open – 18-летней Эммой Радукану (WTA №23), из Великобритании. Это была первая встреча соперниц.
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SCARY GOOD @marta_kostyuk takes down the No.3 seed Raducanu in less than an hour. She will face Halep for a spot in the finals! #TransylvaniaOpenpic.twitter.com/pLJlSJwE84— wta (@WTA) October 29, 2021
WTA 250 Клуж-Напока. Женщины. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) – Эмма Радукану (Великобритания) – 6:2, 6:1
В следующем раунде Костюк сразится против лидера посева румынки Симоны Халеп (№18 WTA).
Отметим, что турнир в Румынии носит коммерческое название Transylvania Open. Как известно, Трансильвания – историческая область на северо-западе Румынии, в известном романе Брэма Стокера вампир граф Дракула жил именно там.
Смотрите обзор матча Марты Костюк и Эммы Радукану
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