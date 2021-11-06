5 листопада 19:30
Олександрія 2
Металіст 1925 0
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Шева - в Дженоа! ⚽ МЮ - МанСіті: онлайн Маско, хто ти? Маско, хто ти? 💉 Депутати - антивакцинатори
СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Важко не порушити режим. Світоліна заїхала на млинці до бабусі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
6 листопада, 13:16
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зірка світового тенісу гостює зараз у рідних в Одесі, де бабуся готує її улюблені млинці
Бабуся тепло зустріла бронзову призерку Токіо-2020
Бабуся тепло зустріла бронзову призерку Токіо-2020

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна нещодавно отримала зірку у Києві. Після цього спортсменка поїхала на батьківщину до Одеси.

Еліна в Instagram поділилася милим фото з бабусею. Яка традиційно зустріла внучку улюбленими млинцями.

Реклама

Раніше Еліна Світоліна показала, як готує млинці. Українка довела, що майстерно орудує не лише ракеткою, а й сковорідкою. Спортсменка, стоячи біля плити, спритно підкинула млинець, щоб перевернути його.

А у Києві тенісистка похизувалася креативною сорочкою.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Світоліна показала свого звіра за 160 тисяч доларів. Бронзова призерка Олімпійських ігор купила собі розкішний позашляховик.

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Динамо

Сьогодні

17:00

Ворскла

1.38

5.10

7.50

Колос

Завтра

17:00

Шахтар

11.5

5.60

1.27
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Верес
13
12:12
19
8
Металіст 1925
14
16:22
19
9
Десна
13
15:21
18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
8:18
8
15
Чорноморець
13
12:26
8
16
Маріуполь
13
15:32
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 5 листопада
2:0
Дивись на:
Субота, 6 листопада
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти