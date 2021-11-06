Важко не порушити режим. Світоліна заїхала на млинці до бабусі

Зірка світового тенісу гостює зараз у рідних в Одесі, де бабуся готує її улюблені млинці

Бабуся тепло зустріла бронзову призерку Токіо-2020

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна нещодавно отримала зірку у Києві. Після цього спортсменка поїхала на батьківщину до Одеси.

Еліна в Instagram поділилася милим фото з бабусею. Яка традиційно зустріла внучку улюбленими млинцями.

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Раніше Еліна Світоліна показала, як готує млинці. Українка довела, що майстерно орудує не лише ракеткою, а й сковорідкою. Спортсменка, стоячи біля плити, спритно підкинула млинець, щоб перевернути його.

А у Києві тенісистка похизувалася креативною сорочкою.

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Нагадаємо, нещодавно Світоліна показала свого звіра за 160 тисяч доларів. Бронзова призерка Олімпійських ігор купила собі розкішний позашляховик.