Як діє заміжжя: Світоліна виграла перший трофей в сезоні

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу на турнірі WTA 250 в Чикаго. У фіналі турніру українка здолала Алізе Корне з Франції

Еліна Світоліна виграла перший трофей в 2021 році / Фото: AFP

Найкраща тенісистка України впоралася з 68-ю ракеткою світу рівно за дві години. Рахунок поєдинку – 7:5, 6:4.

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Це був перший фінал турніру серії WTA для Світоліної в 2021 році . Всього ж українка виграла свій 16-й турнір в кар'єрі.

Відзначимо, що часу святкувати у Світоліной немає. уже 30-го серпня вона стартує на останньому в сезоні турнірі "Великого шлема" US Open, де в стартовому раунді зустрінеться з Ребеккою Марино з Канади.

До речі, на цьому ж турнірі, тільки в парному розряді, перемогу відсвяткувала українка Надія Кіченок. У Чикаго вона виступала в дуеті з Ралука Олару з Румунії.

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Найцікавіше, що в фіналі вона здолала свою сестру Людмилу Кіченок, яка грала в парі з Макото Ніномією з Японії – 7:6 (8:6), 5:7, 10:8.

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