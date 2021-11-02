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Віп-гості матчу Динамо – Барселона: футбол дивляться не лише політики

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
2 листопада, 22:54
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Поєдинок четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів між київським Динамо та Барселоною на Олімпійському відвідали зіркові українські спортсмени
Беленюк і Світолина відвідали матч Динамо - Барселона
Беленюк і Світолина відвідали матч Динамо - Барселона / Фото: Instagram, REUTERS

Трансляція Динамо – Барселона є на нашому сайті. Однак Жан Беленюк та Еліна Світоліна вирішили дивитися матч наживо, тому вирушили на "Олімпійський".

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та бронзова призерка Олімпіади-2020 разом стежили за матчем із віп-ложі. До речі, ми раніше писали, що у віп-ложі "Олімпійського" помітили незвичайних гостей.

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До речі, десь там же зустріччю колишній президент України Леонід Кучма, експрезидент Динамо Григорій Суркіс, а також президент Барселони Жоан Лапорта.

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Перед цим поєдинком Динамо посідало останнє місце в турнірній таблиці групи Е, не забивши цього сезону ще жодного голу. Барселона розташовувалась над киянами з трьома балами в активі. Вони свій перший м'яч у євросезоні забили у попередньому матчі проти "Динамо".

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
3
3
0
0
12
0
12
9
Забиті 12
Пропущені 0
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
3
1
1
1
3
4
-1
4
Забиті 3
Пропущені 4
Різниця -1
Результати останніх матчів: П В Н
3
Барселона Барселона Бар
3
1
0
2
1
6
-5
3
Забиті 1
Пропущені 6
Різниця -5
Результати останніх матчів: В П П
4
Динамо Динамо Дин
3
0
1
2
0
6
-6
1
Забиті 0
Пропущені 6
Різниця -6
Результати останніх матчів: П П Н

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
13
34:5
35
2
Шахтар
13
35:7
32
3
Зоря
13
30:16
26
4
Ворскла
13
21:10
25
5
Дніпро-1
13
20:14
25
6
Олександрія
13
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20
7
Верес
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19
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18
10
Рух
12
10:14
13
11
Колос
12
7:18
11
12
Львів
13
9:20
10
13
Інгулець
12
9:22
9
14
Минай
12
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