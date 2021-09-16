Нічого собі компанія! У віп-ложі "Олімпійського" помітили незвичайних гостей

Стартовий матч Київського Динамо в Лізі чемпіонів викликав інтерес у політиків і бізнесменів. У віп-ложі "Олімпійського" зібралася досить цікава компанія

Цікаві глядачі матчу Динамо - Бенфіка / Фото: Ураїнська правда

У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів Динамо зіграло внічию з португальською Бенфікою. На останніх хвилинах кияни могли вирвати перемогу, але гол Шапаренка скасували після використання VAR.

З президентської ложі за поєдинком спостерігали не тільки футбольні функціонери і головний тренер збірної України Олександр Петраков, але і бізнес-еліта країни.

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У віп-ложі були помічені колишній президент Дніпра Ігор Коломойський, президент Зорі Євген Геллер і брати Суркіси. Напередодні мі вже писали, що Коломойський прийшов на футбол, примірявши новий імідж.

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Керівник фракції президента в парламенті Давид Арахамія, керівник Нафтогазу Юрій Вітренко, міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, міністр кабінету міністра Олег Немчінов, голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Аристов.

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Також помітили главу консультаційно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) Бориса Баума, депутата від Слуги народу Миколи Тищенка, віце-прем'єр-міністра Олега Уруського, власника мережі АТБ Геннадія Буткевича, депутатів Андрія Іванука і Сергія Льовочкіна, пише Українська правда.