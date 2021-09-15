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Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
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Вкрали радість гола! В Динамо розгромили VAR

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
15 вересня, 14:19
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У столичному клубі відреагували на ситуацію зі скасуванням гола Миколи Шапаренка в нічийному поєдинку з Бенфікою, яка сталася після перегляду арбітрами відеоповторів
Шапаренко уже відсвяткував гол, але потім зафіксували офсайд
Шапаренко уже відсвяткував гол, але потім зафіксували офсайд / Фото: Reuters, Megogo

Глава департаменту Динамо з роботи із ЗМІ Микола Несенюк жорстко прокоментував епізод зі скасованим голом Миколи Шапаренка в ворота Бенфікинаприкінці матчу першого туру Ліги чемпіонів, який завершився з рахунком 0:0.

Нагадаємо, гол Шапаренка на останніх секундах вже відсвяткували гравці Динамо і вболівальники, коли англійський арбітр Тейлор, отримавши підказку відеоасистента, скасував взяття воріт Бенфіки, зафіксувавши офсайд у Гармаша, який виконував передачу.

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"Помилки арбітрів завжди були складовою частиною футболу, без них гра втратила б свою емоційну привабливість. І ось впровадили систему ВАР. І цим почали методично знищувати футбол в його найпривабливішій емоційній частині"

"Вчора ВАР вкрав у гравців, тренерів і вболівальників Динамо цілком заслужену радість від гола. Чому? Тому що Тейлор мінімум п'ять разів очевидно помилився, призначаючи штрафні, яких не було, і не призначаючи штрафні, які були. Ну нічого страшного – не побачив у динаміці"

"Так само арбітр не побачив сантиметровий офсайд у Гармаша, який зробив блискучу передачу на Шапаренка, який забив не менш блискучий гол"

"Цього офсайду не побачив взагалі ніхто з присутніх на стадіоні, включаючи арбітрів і футболістів. А коли порушення ніхто не бачив, то значить його не було, інакше б на це порушення звернули увагу ті, проти кого воно здійснено"

"Так – сантиметровий офсайд мав місце, але чи дав він комусь перевагу? А скільки таких сантиметрових порушень залишилися непоміченими протягом гри? Як наслідок – гол відмінили, зіпсувавши футбол"

"Відео у футболі потрібно хіба що для того, щоб зафіксувати, чи перетнув м'яч лінію воріт. Все інше мають вирішувати люди без усякого ВАРу", – написав Микола Несенюк у себе в Facebook

Нагадаємо, в паралельному поєдинку групи Е Барселона програла 0:3 Баварії,яка очолила квартет. Динамо ділить з Бенфікою другий рядок, випереджаючи каталонців.

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У наступному турі Ліги чемпіонів, 29 вересня, Динамо грає на виїзді з Баварією, а Бенфіка приймає Барселону.

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1
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3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Бенфіка Бенфіка Бен
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
3
Динамо Динамо Дин
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
4
Барселона Барселона Бар
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

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12
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11
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8
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