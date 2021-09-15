Украли радость гола! В Динамо разгромили VAR

В столичном клубе отреагировали на ситуацию с отменой гола Николая Шапаренко в ничейном поединке с Бенфикой, которая произошла после просмотра арбитрами видеоповторов

Шапаренко уже отпраздновал гол, но потом зафиксировали офсайд / Фото: Reuters, Megogo

Глава департамента Динамо по работе со СМИ Николай Несенюк жестко прокомментировал эпизод с отмененным голом Николая Шапаренко в ворота Бенфики в конце матча первого тура Лиги чемпионов, завершившегося со счетом 0:0.

Напомним, гол Шапаренко на последних секундах уже отпраздновали игроки Динамо и болельщики, когда английский арбитр Тейлор, получив подсказку видеоассистента, отменил взятие ворот Бенфики, зафиксировав офсайд у исполнявшего передачу Гармаша.

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"Ошибки арбитров всегда были составляющей частью футбола, без них игра потеряла бы свою эмоциональную привлекательность. И вот внедрили систему ВАР. И этим начали методично уничтожать футбол в его самой привлекательной эмоциональной части"

"Вчера ВАР украл у игроков, тренеров и болельщиков Динамо целиком заслуженную радость от гола. Почему? Потому что Тейлор минимум пять раз очевидно ошибался, назначая штрафные, которых не было, и не назначая штрафные, которые были. Ну ничего страшного – не увидел в динамике"

"Так точно арбитр не увидел сантиметровый офсайд у Гармаша, который сделал блестящую передачу на Шапаренко, который забил не менее блестящий гол"

"Этого офсайда не увидел вообще никто из присутствующих на стадионе, включая арбитров и футболистов. А когда нарушение никто не видел, значит его не было, иначе бы на это нарушение обратили внимание те, против кого оно было совершено"

"Да – сантиметровый офсайд имел место, но дал ли он кому-то преимущество? А сколько таких сантиметровых нарушений остались незамеченными в течение игры? Как следствие – гол отменили, испортив футбол"

"Видео в футболе нужно разве что для того, чтобы зафиксировать, пересек ли мяч линию ворот. Все остальное должны решать люди без всякого ВАРа", – написал Николай Несенюк у себя в Facebook

Напомним, в параллельном поединке группы Е Барселона проиграла 0:3 Баварии, возглавившей квартет. Динамо делит с Бенфикой второе место, опережая каталонцев.

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В следующем туре Лиги чемпионов, 29 сентября, Динамо играет на выезде с Баварией, а Бенфика принимает Барселону.