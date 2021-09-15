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ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
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25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
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Украли радость гола! В Динамо разгромили VAR

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
15 сентября, 14:19
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В столичном клубе отреагировали на ситуацию с отменой гола Николая Шапаренко в ничейном поединке с Бенфикой, которая произошла после просмотра арбитрами видеоповторов
Шапаренко уже отпраздновал гол, но потом зафиксировали офсайд
Шапаренко уже отпраздновал гол, но потом зафиксировали офсайд / Фото: Reuters, Megogo

Глава департамента Динамо по работе со СМИ Николай Несенюк жестко прокомментировал эпизод с отмененным голом Николая Шапаренко в ворота Бенфики в конце матча первого тура Лиги чемпионов, завершившегося со счетом 0:0.

Напомним, гол Шапаренко на последних секундах уже отпраздновали игроки Динамо и болельщики, когда английский арбитр Тейлор, получив подсказку видеоассистента, отменил взятие ворот Бенфики, зафиксировав офсайд у исполнявшего передачу Гармаша.

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"Ошибки арбитров всегда были составляющей частью футбола, без них игра потеряла бы свою эмоциональную привлекательность. И вот внедрили систему ВАР. И этим начали методично уничтожать футбол в его самой привлекательной эмоциональной части"

"Вчера ВАР украл у игроков, тренеров и болельщиков Динамо целиком заслуженную радость от гола. Почему? Потому что Тейлор минимум пять раз очевидно ошибался, назначая штрафные, которых не было, и не назначая штрафные, которые были. Ну ничего страшного – не увидел в динамике"

"Так точно арбитр не увидел сантиметровый офсайд у Гармаша, который сделал блестящую передачу на Шапаренко, который забил не менее блестящий гол"

"Этого офсайда не увидел вообще никто из присутствующих на стадионе, включая арбитров и футболистов. А когда нарушение никто не видел, значит его не было, иначе бы на это нарушение обратили внимание те, против кого оно было совершено"

"Да – сантиметровый офсайд имел место, но дал ли он кому-то преимущество? А сколько таких сантиметровых нарушений остались незамеченными в течение игры? Как следствие – гол отменили, испортив футбол"

"Видео в футболе нужно разве что для того, чтобы зафиксировать, пересек ли мяч линию ворот. Все остальное должны решать люди без всякого ВАРа", – написал Николай Несенюк у себя в Facebook

Напомним, в параллельном поединке группы Е Барселона проиграла 0:3 Баварии, возглавившей квартет. Динамо делит с Бенфикой второе место, опережая каталонцев.

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В следующем туре Лиги чемпионов, 29 сентября, Динамо играет на выезде с Баварией, а Бенфика принимает Барселону.

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Забитые 3
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Бенфика Бенфика Бен
1
0
1
0
0
0
0
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Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Динамо Динамо Дин
1
0
1
0
0
0
0
1
Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
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1
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0
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Забитые 0
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О
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Динамо
7
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19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
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6
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7
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