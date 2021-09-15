Несподівано! Вихованець Динамо – найгірший у складі Бенфіки

Найнижчу оцінку з гравців стартового складу Бенфіки за нічийний матч з Динамо на Олімпійському отримав Роман Яремчук

Яремчук своєму колишньому клубу не забив / Фото: Getty Images

Форвард Бенфіки Роман Яремчук не зміг забити Динамо в матчі першого туру Ліги чемпіонів, що завершився внічию 0:0. Денис Бойко парирував його удар впритул.

А після гри аналітики WhoScored поставили українцеві найнижчу оцінку серед гравців стартового складу Бенфіки – 6,1 із 10 можливих.

ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ БЕНФІКИ

Реклама

Незважаючи на змарновані Яремчуком шанси, тренер Бенфіки Жорже Жезуш вирішив його не критикувати:

"Цей матч був для Романа непростим з очевидних причин. Він хотів показати свій рівень, але, з іншого боку, тут його добре знають, знають, на що він здатний, як він діє на полі. Тож довелося йому непросто. Але це хороший футболіст, надійний – ми в нього віримо, покладаємо на нього чимало надій. Поки ми його грою цілком задоволені", – цитує коуча Бенфіки Динамо Київ від Шурика.

Реклама

Нагадаємо, Роман Яремчук став гравцем гранда португальського футболу в літнє міжсезоння, перейшовши до Бенфіки з Гента за 17 млн євро. На цьому трансфері Динамо заробило 5 мільйонів євро .

Читайте також: Це не Шапаренко: названо найкращого гравця Динамо в матчі з Бенфікою