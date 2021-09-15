Динамо – Бенфіка: відеоогляд матчу

Дивіться найяскравіші моменти поєдинку стартового туру Ліги чемпіонів, в якому Динамо вдома зіграло внічию 0:0 з Бенфікою

Динамо - Бенфіка - 0:0 / Фото: Getty Images

Динамо було близьке до перемоги над Бенфікою з рахунком 1:0. Але гол Шапаренка, забитий на останніх секундах, англійський арбітр Тейлор скасував після підказки відеоасистента, котрий зафіксував офсайд у Гармаша, який виконував подачу.

У підсумку – може і справедливі, але дуже прикрі 0:0.

ОГЛЯД МАТЧУ

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Динамо – Бенфіка – 0:0

Динамо: Бойко – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков (Караваєв, 75), Буяльський, Де Пена (Вербич, 76) – Шкурін (Гармаш, 59)

Бенфіка: Влаходімос – Отаменді, Вертонген, Морато – Жилберто (Лазаро, 59), Жоау Маріу (Таарабт, 86), Вайгль, Грімальдо – Рафа Сілва, Яремчук (Нуньєс, 59), Евертон (Радоньїч, 58)

Попередження: Сидорчук, Забарний, Гармаш – Рафа Сілва, Яремчук, Вайгль

Динамо – Бенфіка, Ліга чемпіонів / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, в паралельному поєдинку групи Е Барселона програла 0:3 Баварії, котра очолила квартет. Динамо ділить з Бенфікою другий рядок, випереджаючи каталонців.

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У наступному турі, 29 вересня, Динамо грає на виїзді з Баварією, а Бенфіка приймає Барселону.