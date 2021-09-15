Спустошення! Що сказав Шапаренко після скасування його голу в ворота Бенфіки

На повторі судді розгледіли офсайд у Дениса Гармаша, який зробив результативну передачу. В підсумку Динамо зіграло в нульову нічию з Бенфікою в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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"Це футбол, фортуна нам сьогодні не посміхнулася в кінці. Значить, напевно, ми десь не заслужили. Не знаю, що сказати. Спустошення.

Головний тренер налаштовує нас на будь-яку гру, як на переможну. Ми розуміли, що нам під силу ця команда і можна з нею грати.

Я був впевнений в партнерах, тренері і вболівальниках, що ми сьогодні зможемо показати гідну гру. Так і вийшло ", – відреагував на результат матчу Шапаренко, якого цитує dynamo.kiev.ua.