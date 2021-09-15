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Спустошення! Що сказав Шапаренко після скасування його голу в ворота Бенфіки

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
15 вересня, 11:37
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Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко міг би стати героєм зустрічі проти Бенфіки в Лізі чемпіонів, але його м'яч на останніх секундах скасували після використання системи VAR
Микола Шапаренко - про втрачену перемогу над Бенфікою
Микола Шапаренко - про втрачену перемогу над Бенфікою / Фото: REUTERS

На повторі судді розгледіли офсайд у Дениса Гармаша, який зробив результативну передачу. В підсумку Динамо зіграло в нульову нічию з Бенфікою в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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"Це футбол, фортуна нам сьогодні не посміхнулася в кінці. Значить, напевно, ми десь не заслужили. Не знаю, що сказати. Спустошення.

Головний тренер налаштовує нас на будь-яку гру, як на переможну. Ми розуміли, що нам під силу ця команда і можна з нею грати.

Я був впевнений в партнерах, тренері і вболівальниках, що ми сьогодні зможемо показати гідну гру. Так і вийшло ", – відреагував на результат матчу Шапаренко, якого цитує dynamo.kiev.ua.

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Після матчу головний тренер киян Мірча Луческу заявив, що Динамо буде до кінця боротися і чіплятися за кожне очко . Також наставник шкодує, що гол Шапаренко був скасований, але вважає нічию результатом на користь Динамо.

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1
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0
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0
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Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
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Динамо Динамо Дин
1
0
1
0
0
0
0
1
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
Результати останніх матчів: Н
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1
0
0
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0
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0
Забиті 0
Пропущені 3
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О
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Динамо
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2
Шахтар
7
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16
3
Олександрія
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13
5
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13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
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11
8
Верес
7
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11
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Рух
7
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8
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7
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