Це не Шапаренко: названо найкращого гравця Динамо в матчі з Бенфікою

Найвищу оцінку за нічийний поєдинок Ліги чемпіонів з лісабонцями на Олімпійському у киян отримав воротар Денис Бойко

Бойко - найкращий гравець Динамо в матчі з Бенфікою / Фото: Getty Images

Аналітики WhoScored назвали Дениса Бойка найкращим гравцем Динамо в матчі з Бенфікою 0:0, виставивши йому 7,6 бала – з 10 можливих.

Відзначимо, що Бойко кілька разів врятував Динамо від пропущеного гола, зокрема, парирував удар впритул від колишнього форварда киян Романа Яремчука, який нині виступає за Бенфіку.

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На дві десяті менше від аналітиків дісталося Миколі Шапаренку (7,4), який на останніх секундах забив гол, який встиг відсвяткувати разом з усім "Олімпійським" і багатомільйонною телеаудиторією.

На жаль, гол Шапаренка був скасований – після перегляду відеоповтору судді зафіксували офсайд у Дениса Гармаша, який виконував подачу.

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А найнижчу оцінку в складі Динамо (6,0) отримав білоруський форвард Ілля Шкурін, якого на 59-й хвилині замінив Гармаш.

ОЦІНКИ ГРАВЦІВ ДИНАМО

Динамо – Бенфіка – 0:0 / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, в паралельному поєдинку групи Е Барселона програла 0:3 Баварії, котра очолила квартет. Динамо ділить з Бенфікою другий рядок, випереджаючи каталонців.

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У наступному турі, 29 вересня, Динамо грає на виїзді з Баварією, а Бенфіка приймає Барселону.

ОГЛЯД МАТЧУ